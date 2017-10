Investissements en hydrocarbures : S’adapter à un environnement multidimensionnel

Les premières moutures de l'amendement de la loi sur les hydrocarbures seront finalisées d’ici juin 2018. C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni. S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée en marge de la journée portes ouvertes de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), il a précisé qu’«actuellement, nous sommes en train de réviser cette loi, en concertation avec les experts».

«La loi sur les hydrocarbures n’est pas comme toutes les autres lois. Elle revêt un cachet particulier. Le changement qui a eu est fait dans le cadre du contexte actuel. La loi qui s’est basée sur un baril à 150 dollars ne doit pas être la même pour un baril qui tourne autour de 50 dollars, car nous ne pouvons appliquer le même dispositif fiscal. Il faut changer la loi et le dispositif fiscal. Le domaine pétrolier est très dynamique, parce que le prix de baril change toutes les heures. À mon avis, ce changement est venu au moment opportun, et à chaque fois qu’il y aura un changement au niveau du marché pétrolier, la loi va changer automatiquement», dit-il.

Le ministre n’a pas manqué de souligner que «les conditions actuelles du marché pétrolier, conjuguées au risque géologique toujours présent dans les travaux de recherche ou d’exploitation, quel que soit l’endroit considéré dans le monde, nous ont poussés à réfléchir pour adapter le cadre légal et réglementaire. Aussi, il est prévu l’introduction de nouvelles dispositions pour l’encadrement des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en zone onshore ou en off-shore. Ces dispositions doivent faire partie des mesures d’encouragement des compagnies spécialisées, souhaitant mener des opérations dans ce domaine». À ce titre, pour définir et tracer les grands axes de la révision de la loi sur les hydrocarbures en vigueur, le président du Comité de Directoire d'Alnaft, M. Arezki Hocini, a fait savoir qu’«il faudrait au moins six mois».

À une question relative à l’exploitation du gaz de schiste, le ministre a affirmé que «son exploitation n’est pas pour demain. Il y a des études qui sont en train d'être réalisées. Quand on parle de gaz de schiste, aujourd’hui, il faut au moins une dizaine d’années pour le mettre en évidence». En ce qui concerne les lenteurs des procédures administratives, le premier responsable du secteur a rassuré que les choses ont été changées, et les problèmes des délais revus. «Avant, les délais de réponse à l’étude des dossiers des investisseurs étrangers sont estimés à plusieurs mois, mais, aujourd’hui, ce problème est définitivement résolu. Désormais, l’investisseur est en contact permanent et est associé directement au traitement de son dossier», dit-il. Tout en regrettant le fait que dans un autre pays, le délai entre le dépôt et le retrait de l’autorisation du plan de développement ne dépasse pas un mois, alors qu’en Algérie le délai est de 18 mois. M. Mustapha Guitouni estime que la résolution de ce problème constituera une assurance aux opérateurs étrangers qui veulent investir.



La densité de forage avoisine les 14 puits par 10.000 km2



S’agissant de la règle 51/49, le ministre a indiqué qu’il est nécessaire d’adapter des lois au même rythme de changement du marché pétrolier, mais à condition de sauvegarder la souveraineté du pays. Il a réaffirmé la détermination de l’Algérie à renforcer ses relations avec ses partenaires traditionnels et à en établir d’autres avec tout investisseur potentiel, national ou étranger, souhaitant exercer des activités liées aux hydrocarbures dans le domaine minier. «L’atteinte de cet objectif permettra de développer davantage la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, et entraînera également l’ouverture de nouveaux horizons de partenariat en diversifiant le volume des échanges et, par voie de conséquence, de transfert technologique, à travers, notamment, des associations avec la compagnie nationale Sonatrach». Évoquant par ailleurs la tenue de ces portes ouvertes, il a indiqué que 30 compagnies étrangères de 25 pays ont pris part à ce rendez- vous. Ces derniers ont exprimé leur souhait d’investir davantage en Algérie, «surtout dans le domaine des mines». «Le domaine minier national en hydrocarbures est très vaste, et demeure peu exploité et peu connu», estime-t-il. Il a cité, à titre d’exemple, que la surface totale du domaine minier en hydrocarbures dépasse un million et demi de km2. La densité de forage avoisine quant à elle les 14 puits par 10.000 km2.. Nos réserves en ressources conventionnelles sont très importantes, et nous placent parmi les premiers au monde. Tout en regrettant le fait que les entreprises étrangères connaissent très mal l’agence Alnaft, chargée principalement de valoriser le potentiel des hydrocarbures en Algérie.



À propos de la loi sur les hydrocarbures



La loi actuelle sur les hydrocarbures, qui date de 2013 et qui a modifié et complété celle du 28 avril 2005, a introduit un système d’écrémage des superprofits applicable aux bénéficiaires du taux réduit de l’Impôt complémentaire sur le résultat (ICR). Elle a aussi élargi le contrôle fiscal aux compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie, alors qu'auparavant, seul le groupe Sonatrach était considéré comme sujet fiscal, soumis aux obligations de contrôle de sociétés, prévu par le code des impôts algérien. La loi actuelle a également révisé la méthodologie de détermination du taux de la Taxe sur le revenu pétrolier (TRP), qui est, depuis 2013, basée sur la rentabilité du projet, au lieu du chiffre d’affaires.

Elle a maintenu l’exercice exclusif par Sonatrach de l’activité transport par canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers, comme elle accorde la priorité à la satisfaction des besoins en hydrocarbures liquides et gazeux du marché national, notamment à travers un dispositif obligeant les contractants à céder au prix international une partie de leur production.

La loi en vigueur donne la possibilité d’acquittement en nature de la redevance, et a clarifié et précisé certaines missions de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft).

Elle a assoupli les conditions d’exercice des activités de prospection, de recherche et ou d’exploitation des hydrocarbures, et renforcé l’implication de Sonatrach dans l’exercice des activités de recherche des hydrocarbures.

Makhlouf Ait Ziane