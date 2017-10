Les partis s’inclinent à la mémoire de ceux qui ont osé dire non : La barbarie du colonialisme

Le Rassemblement national démocratique a exprimé son souhait de voir la communauté nationale établie en France constituer un «lobby économique et politique de l’Algérie en France», indique un communiqué du parti, à l’occasion de la commémoration des massacres du 17 Octobre 1961 à Paris. Le RND, qui a indiqué avoir saisi l’occasion de la commémoration des évènements du 17 Octobre 1961, pour «saluer fraternellement toute la communauté algérienne en France, qu’il s’agisse des nationaux ou de binationaux», estime que «nos compatriotes sont une partie intégrante du peuple algérien. Ils seront demain, nous l’espérons, le lobby économique et politique de l’Algérie en France», souligne la même source.

S’inclinant à la mémoire des martyrs de l’Algérie, «tombés le 17 octobre 1961 à Paris, pour avoir partagé la revendication de l’indépendance par notre peuple», le RND «associe à cet hommage, tous les martyrs de la lutte de libération nationale qui ont porté sur le sol du colonisateur la guerre pour l’indépendance de l’Algérie», note le communiqué.

Le RND a souligné, également, sur son site web, que «les évènements du 17 Octobre 1961 sont une étape indélébile dans l’histoire glorieuse du peuple algérien». Le parti tient à s’incliner à la mémoire des Algériens assassinés par les forces coloniales, alors qu’«ils manifestaient pacifiquement contre les violences exercées contre la communauté algérienne».

Commémorant eux aussi cet événement historique, d’autres partis ont estimé que la date du 17 octobre 1961 constitue «une étape importante» dans l’histoire du peuple algérien dans sa quête pour la libération du pays du joug colonial. C’est le cas du FLN qui a dénoncé, par la voix de Boumehdi Ahmed, membre de la direction du parti, «le comportement violent des forces coloniales contre les manifestations organisées en 1961 à Paris». Il faut dire que 56 ans après la répression contre des Algériens qui fit plusieurs centaines de morts, déterminés à lutter pour recouvrer la souveraineté de l’Algérie, les commémorations de la journée du déclenchement de la Révolution, 1er novembre 1954 et avant elle la journée mémorable du 17 octobre 1961, sont là pour rappeler une page sombre de l’histoire de la Révolution. Néanmoins, comme il le dit, «la reconnaissance de la France de ses crimes de guerre envers l’Algérie restera la seule requête avant de tourner cette page de l’histoire».

Pour Ramdane Taâzibt, député du PT, le 17 Octobre 1961 «est une date importante et historique», dans le sens où elle marque «la détermination et l’attachement des Algériens à l’indépendance de leur pays». M. Taâzibt a noté que «ces évènements ont fait connaître la justesse de la Révolution algérienne, comme ils ont montré le visage barbare du colonialisme français qui a jeté des dizaines d’Algériens dans la Seine».

Pour sa part, le président du MSP, Abderrezak Makri, a dénoncé «les crimes et génocides perpétrés par la France coloniale, dont les massacres du 17 Octobre1961».

Rappelant le fait que la répression policière a été sans limite, avec l’arrestation de plus de 12.000 personnes, tortures, expulsions, disparus, rafles, morts et manifestants jetés dans la Seine… il dit que personne à ce jour ne peut faire le bilan macabre de cette nuit, puisque plusieurs centaines d’Algériens ont disparu.

Toutefois, comme il le précisa, «la journée du 17 octobre a été un tournant dans la guerre d’Algérie, qui continuera jusqu’au cessez-le-feu du 19 mars 1962, et à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet».

Salima Ettouahria