Reconnaissance des bureaux de vote : Lancement d'un service en ligne

Un nouveau service en ligne permettant aux électeurs de reconnaitre leurs bureaux de vote en vue d'accomplir leur devoir électoral prévu le mois prochain a été lancé, indique avant-hier, dimanche un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

«Dans le prolongement de ses efforts de modernisation, de facilitation des procédures administratives et d'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'organisation du processus électoral, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire informe l'ensemble des citoyennes et citoyens du lancement d'un nouveau service en ligne permettant aux électeurs de reconnaître leurs bureaux de vote et cela en vue d'accomplir leur devoir électoral», précise la même source. Ce nouveau service «est disponible à travers le site web officiel du ministère sous la rubrique des services en ligne : www.interieur.gov.dz/servicesenligne», précise le ministère.

«Les citoyennes et les citoyens désireux de disposer d'informations supplémentaires peuvent se rapprocher des bureaux dédiés à cet effet au niveau des communes de leur résidence, et cela durant la période de la révision annuelle des listes électorales qui s'étale du 2 au 31 octobre 2017», conclut le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.