Numéro d'identification national : La HIISE sensibilise les formations politiques

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) appelle les formations politiques (partis et alliances) dont les dossiers de candidatures aux élections locales ont été acceptés, à participer au tirage au sort prévu jeudi prochain pour l'affectation du numéro d'identification national», a indiqué lundi un communiqué de cette instance. «En prévision des élections des membres des Assemblées populaires communales (APC) et des Assemblées populaires de wilaya (APW) qui auront lieu le 23 novembre 2017, la HIISE informe les formations politiques (partis et alliances) dont les dossiers de candidatures aux élections locales ont été acceptés, à participer au tirage au sort prévu jeudi 19 octobre 2017 au palais de la culture Moufdi-Zakaria à partir de 10 h pour l'affectation du numéro d'identification national», a précisé le communiqué. La HIISE invite les partis politiques qui participeront à cette échéance électorale à désigner deux représentants pour assister au tirage au sort qui se déroulera sous la supervision des membres de la commission permanente de la HIISE. «Soucieuse d'assurer la participation de tous les concernés par cette opération, le présent communiqué tient lieu d'invitation à tous les partis politiques participant aux élections», a souligné le communiqué de la HIISE.