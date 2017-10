Affectation des lieux d'affichage et disposition des bulletins de vote : Tirage au sort à Alger

La permanence de wilaya d'Alger de la Haute instance de surveillance des élections locales (HIISE) a effectué lundi l'opération de tirage au sort pour l'affectation des lieux d'affichage et la disposition des bulletins de vote entre les 25 partis politiques et 3 listes indépendantes participant aux élections des membres des Assemblées populaires communales (APC) et Assemblée populaire de wilaya (APW) prévues le 23 novembre prochain. Sur les 25 partis en lice pour les élections locales, 15 partis participent à l'élection des membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), a indiqué le président de la permanence de la HIISE d'Alger, Idir Hassaine. Le tirage au sort pour l'affectation des lieux d'affichage des candidatures et la disposition des bulletins de vote au profit des 15 partis politiques en lice pour l'élection de l'APW a donné lieu au résultat suivant : Le Front des forces socialistes (FFS) le N 1, le Front de Libération Nationale (FLN) le N 2, le Mouvement pour la société et la paix (MSP) le N 3, le Mouvement populaire algérien (MPA) le N 4, le Parti des travailleurs (PT) le N 5, le Parti de la liberté et de la justice (PLJ) le N 6, le Parti des Jeunes (PJ) le N 7, l'Union Ennahda-Adala-Bina le N 8, le Front de l'Algérie nouvelle (FAN) le N 9, l'Alliance el-Feth le N 10, le Rassemblement pour la culture et lé démocratie (RCD) le N 11, le Tajamou Amal El Jazair (TAJ) le N 12, le Front El-Moustakbal le N 13, le Parti Fajr el-Jadid (PFJ) le N 14 et le Rassemblement national démocratique (RND) le N 15.

Un même tirage au sort a été organisé pour les 25 partis politiques et 3 listes indépendantes en lice pour les élections des membres des 57 APC que compte la wilaya d'Alger et réparties sur 13 circonscriptions administratives.

Ces partis et listes indépendantes se disputeront le 23 novembre prochain, 1.199 sièges pour les APC et 55 sièges pour l'APW, soit un total de 1254 sièges, a indiqué M. Ahmed Bouhamed, directeur de l'Administration locale, chargé des élections et des élus. Les 1.199 sièges sont répartis sur les 57 APC de la wilaya d'Alger, dont cinq communes comptant 33 sièges, 17 communes comptant 23 sièges, 30 collectivités locales avec 19 sièges, puis 4 communes avec 15 sièges et une seule commune qui compte 13 sièges, a précisé la même source, qui a relevé que la répartition du nombre de sièges était soumise au nombre d'habitants de chaque collectivité locale. L'APW d'Alger compte quant à elle 55 sièges. Le même responsable a fait état de l'ouverture de 5130 bureaux de vote répartis sur 644 centres électoraux.