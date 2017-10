Elections locales du 23 novembre : large participation des formations politiques

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès a affirmé hier, que la campagne de sélection des candidats pour les élections locales du 23 novembre prochain s’est accomplie «dans le strict respect des instructions de M. Abdelaziz Bouteflika, président du parti».

La transparence et la conformité aux lois de la Républiques sont parmi les recommandations phares émises par le Président Bouteflika à la direction du FLN, et plus précisément à la commission nationale chargée de la sélection des candidats pour les prochain rendez-vous électoral. Une mission qui s’est déroulée «en toute démocratie et en vertu des paramètres arrêtés par la direction du FLN » a assuré M. Ould Abbès lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier au Centre international de conférence (CIC) d’Alger.

L’opportunité a été ainsi offerte pour le SG du FLN pour mettre sous les feux de la rampe le fait que ce parti, première force politique du pays est aussi ce réservoir inépuisable de militants dont le dimension se mesure , cette fois au nombre impressionnant de dossiers de candidature transférés à la commission nationale chargée d’en faire le tri. «Quelque 55..000 dossiers ont été examinés» a affirmé le SG du FLN, précisant qu’il s’agit d’un «travail qui n’a pas été de tout repos» au bout duquel 38.728 dossiers de candidats ont validés, a-t-il informé. Non sans faire valoir un accent de fierté dans ses propos , le SG du FLN enchaîne très vite en annonçant que ce parti sera représenté dans les 48 wilayas du pays et les 1.541 communes lors du scrutin du 23 novembre portant renouvellement des membres des APC et des APW. Une telle participation est déjà un premier élément de succès pour M. Ould Abbès, expliquant que celle-ci est en hausse (+5 listes pour les APC) comparativement au même scrutin tenu en 2012. Dans les détails, le FLN a présenté 33.295 candidats pour les APC et 4.419 autres pour les APW, indique en outre le SG du parti ajoutant que 65 % parmi les concernés sont d’un niveau universitaire, 25 % d’un niveau moyen et le reste est constitué, notamment des moudjahidines et des enfants de chouhada (martyrs de la Révolution). Parmi la totalité des candidats, l’on compte également quelque 118 membres du comité central (CC) du parti et 41 mouhafedh.



«Nous n’avons cédé à aucune pression ni influence»



Dans le choix des candidats du parti, le SG du FLN affirme par ailleurs n’avoir «cédé a aucune pression ni aucune influence». Se défendant contre tout parachutage où cooptation des candidats, M. Ould Abbès admet néanmoins que des «responsables ont intervenu en faveur de certains candidats.

Cependant, ce type de stratagème n’a pas fonctionné face à la règle de la transparence qui s’est imposé la commission nationale chargé de l’examen des candidatures, tiendra à expliquer en substance le conférencier. Ceci à l’exception du frère de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Rachid Harraoubia qui avec l’assentiment des la base militants a été désigné tête de liste dans la wilaya Souk Ahras. «Je ne peux m’opposer à la volonté de la base», dira à ce propos M. Ould Abbès. Il insiste par ailleurs, sur le fait que toute pratique de business des listes électorales a été combattue férocement au FLN, spécifiant que ses services qu’il a créé spécialement pour parer à toute éventualité de marchandage des listes électorales du parti ont débusqué deux cas et ils ont été mis à l’écart et leur candidature a été de surcroît invalidée par le parti. Idem pour les candidats hostiles au Président Abdelaziz Bouteflika, à propos desquels le SG du parti s’est chargé lui même de leur mise à l’écart. «Certains candidats qui ont des attitudes hostiles à la ligne républicaine ont tenté de s’infiltrer dans nos listes, on les a bonnement éliminés» a affirmé le SG du FLN.

Il affirme en outre que parmi les candidats du retenus figurent d’anciens dissidents des autres formations politiques tels le MSP et le PT et dont la candidature n’a été retenu qu’après avoir priorisé les militants du FLN. M. Ould Abbès s’est exprimé en outre sur le cas de la candidate tête de liste d’El Madania «que l’on a tenté de griller» dit il et qu’il a lui-même défendu pour qu’elle soit maintenue à la même position. Sur un autre volet, le SG du FLN a soutenu que compte tenu du lancement imminent de la campagne électorale, la session du comité centrale (CC) initialement prévue pour ce 22 et 23 octobre est ajournée sine die.

Karim Aoudia