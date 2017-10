Tony Blair : « Ceux qui ont boycotté Hamas avaient tort »

L’ancien Premier Ministre britannique, Tony Blair, a affirmé que lui et les autres dirigeants du monde qui avaient "cédé à la pression israélienne" pour imposer un boycott immédiat sur le mouvement palestinien Hamas après sa victoire aux élections législatives de 2006, avaient "tort". "Nous avions tort de boycotter le mouvement Hamas après sa victoire aux élections", a souligné Blair dans un entretien à The Observer, publié hier. Tony Blair avait offert un "soutien total" à la décision prise par l’ancien Président américain, George W. Bush, d’arrêter toute aide au gouvernement palestinien, fraîchement élu, dirigé par le mouvement Hamas, et de rompre toute relation avec ce dernier. Pour bénéficier de la reconnaissance des dirigeants occidentaux, Hamas devait "reconnaître Israël (...) et respecter les accords conclus précédemment entre le mouvement Fatah et Israël", rappelle The Observer. "L'ultimatum a été rejeté par le Hamas, car les élections avaient été jugées libres et transparentes par les observateurs internationaux", rappelle encore l’édition dominicale. Tony Blair, qui revient aujourd’hui sur ses positions, estime que "la communauté internationale aurait dû dialoguer avec le mouvement Hamas".

Le journal relève que le boycott et le blocus imposé sur Ghaza ont augmenté l'isolement et la souffrance des Palestiniens. Ce revirement de la position de Tony Blair, intervient à la suite de la conclusion d’un accord entre les mouvements palestiniens Hamas et Fatah, le 12 octobre, après deux jours de discussions menées au Caire. L’accord a été salué par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et plusieurs pays. De son côté, l'ancien chef de cabinet de Blair, Jonathan Powell, va encore plus loin, en déclarant que la stratégie du Quartet qui consistait à exclure le mouvement Hamas des discussions pour une sortie de crise au Moyen-Orient, était "une terrible erreur". Le Quartet au Moyen-Orient qui était dirigé par Tony Blair jusqu’en 2015, est composé des Etats-Unis, de l'Union européenne (UE), de l'ONU et de la Russie. Selon Powell, il fallait discuter aussi bien avec le Fatah qu’avec le Hamas, ce qui aurait rendu la situation "beaucoup plus facile".