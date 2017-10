L’ambassadeur de Palestine à Alger : « L’accord entre Fatah et Hamas renforcera la cause »

L'ambassadeur de Palestine en Algérie, Louay Aïssa, a déclaré, à Alger, que l'accord conclu entre les mouvements palestiniens Fatah et Hamas renforcera davantage la cause palestinienne au plan international, soulignant que la force de la position palestinienne dans les prochaines négociations avec l'occupation israélienne repose sur l'union des Palestiniens. Lors d'une conférence de presse animée au siège de l'ambassade de Palestine à Alger, M. Louay Aïssa a déclaré que «la division des Palestiniens, onze ans durant, est injustifiée et a fortement influé sur la question palestinienne», ajoutant que «le dernier accord conclu entre les mouvements palestiniens Fatah et Hamas renforcera davantage notre cause au plan international». «La force de la position palestinienne dans toutes prochaines négociations avec l'occupation israélienne repose essentiellement sur l'union des Palestiniens», a-t-il soutenu, indiquant que «l'autorité palestinienne veut organiser l'action nationale palestinienne pour faire face à l'occupation et à ses plans de colonisation». «Le gouvernement palestinien n'est pas le gouvernement d'une partie de la Palestine au détriment d'une autre, mais est plutôt le gouvernement de tout le peuple palestinien», a-t-il affirmé. «Le plus grand succès de la révolution palestinienne est celui de la création de l'État de Palestine, avec ses institutions et ses structures qui restent, jusqu'à aujourd'hui, résistantes face à l'occupation ; toutefois, ces institutions ne peuvent accomplir pleinement leurs missions sans l'union de tous les Palestiniens et le règlement de leurs différends», a enchaîné le responsable. Le diplomate palestinien souhaite que «tous les mouvements palestiniens puissent trouver un accord pour représenter les Palestiniens et contribuer efficacement à la concrétisation du programme du peuple palestinien et de celui de l'État palestinien, pour concrétiser davantage d'objectifs contre l'occupation». S'agissant du dossier sécuritaire, l'ambassadeur a expliqué que les organes de l'État palestinien devaient reprendre leur contrôle sur les territoires palestiniens, conformément aux lois régissant leur fonctionnement, indiquant que «le volet sécuritaire a été mentionné dans le dernier accord». L'ambassadeur a également indiqué que plusieurs réunions entres parties concernées étaient prévues en vue d'examiner les voies à même d'organiser le dossier sécuritaire à Ghaza.

«La situation humaine, écologique et économique à Gaza est du fait de l'occupation israélienne et de la division ayant duré 11 ans», a révélé M. Louay qui espère voir le dernier accord de réconciliation mettre fin à la souffrance des Ghazaouis qui vivent dans des conditions tragiques. À rappeler que les mouvements Fatah et Hamas ont signé un accord de réconciliation, le 12 octobre en cours, sous l'égide de l'Égypte, à travers lequel le gouvernement d'entente nationale pourra pendre son plein contrôle de Ghaza, tout en appelant à un dialogue national impliquant toutes les parties le mois prochain.