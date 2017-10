Grand angle : Ghassan Salamé à l’épreuve

Le dialogue entre les parties libyennes sous l’égide de l’ONU se poursuit à Tunis. L’objectif déclaré de Ghassan Salamé, Envoyé spécial des Nations unies en Libye, est de parvenir sur la base de sa feuille de route, à un compromis qui permette d’espérer une sortie à la crise qui plonge la Libye dans le chaos depuis 2011. L’optimisme est de mise, même si les progrès enregistrés au fil des réunions qui se suivent à Tunis demeurent minimes. Mais ce n’est pas les difficultés, au demeurant attendues et la complexité de la crise, qui vont freiner la volonté de Ghassan Salamé de mener à terme sa mission. Ainsi après avoir pris le temps d’écouter les uns et les autres, il s’est attelé à la mise en route de ce qu’il considère comme chantiers prioritaires. A savoir l’amendement de l’accord de 2015 et la constitution d'une sorte de Congrès national élargi qui conduira le pays vers les élections générales. Mais le médiateur onusien sait aussi qu’il devra, pour la réussite de sa mission, réussir à convaincre celui qui dans la crise libyenne est un élément central et sans lequel aucun plan de sortie de crise ne sera viable : il s’agit du maréchal Khelifa Haftar qui s’est imposé plus que jamais comme une figure incontournable de la scène politico-militaire libyenne. Cette place à l’interne est mise en avant à l’externe pour revendiquer un rôle et une place à sa hauteur dans la Libye en reconstruction. L’amendement de l’accord politique de 2015 a justement pour objectif d’apporter les modifications qui vont, entre autres, dans le sens souhaité par Haftar. A l’issue des premières réunions tenues début octobre dans la capitale tunisienne, Ghassan Salamé avait déclaré : « Nous sommes arrivés à des consensus sur un nombre de points importants qui doivent être amendés pour que cet accord corresponde aux développements de la situation en Libye », ajoutant que « des points encore en suspens » feraient l’objet d’examen. Cette première épreuve, grandeur nature, à laquelle est confronté Ghassan Salamé donnera le ton et la mesure pour l’avenir.

Nadia K.