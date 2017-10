Tension entre Baghdad et le Kurdistan irakien : éviter l’affrontement

Baghdad et le Kurdistan irakien se sont accordé, hier, une journée de plus, pour éviter, par le dialogue, tout affrontement armé, alors que leurs troupes, massées dans la riche province pétrolière de Kirkouk, se font face. En fin de matinée, le président irakien Fouad Massoum, lui-même kurde, a débuté une rencontre avec Massoud Barzani, le président du Kurdistan autonome.

De hauts responsables de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), le parti de M. Massoum, grand rival du Parti démocratique kurde (PDK) de M. Barzani, participaient également à cette réunion à Doukan, dans la province de Souleimaniyeh, fief de l'UPK. M. Massoum va soumettre aux responsables kurdes un «projet», a indiqué l'un de ses conseillers qui l'accompagnait, Abdallah Aliwaï. Il a refusé de divulguer la teneur du projet mais a expliqué qu'il se basait «sur le dialogue et la négociation pour éviter le conflit et la violence».

Les Peshmergas — combattants kurdes — se divisent entre les deux partis. Les forces kurdes présentes dans la province de Kirkouk, que les forces irakiennes cherchent à déloger, dépendent de l'UPK. Alors que les politiques tentent de reprendre langue, des milliers de combattants se font face dans cette province située au nord de Baghdad, trois semaines après la tenue d'un référendum au Kurdistan qui a exacerbé les tensions.

Tôt hier, les troupes irakiennes étaient toujours massées face aux Peshmergas, qui tenaient leurs positions, sans qu'aucun mouvement ne soit visible. Les forces, qui disent «attendre les ordres» de leurs commandements, ont obtenu un nouveau délai de 24 heures, selon le responsable kurde. Saad al-Hadithi, porte-parole du Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a refusé tout commentaire au sujet de ce délai.

Il a toutefois affirmé que «les forces gouvernementales irakiennes ne veulent pas et ne peuvent pas porter atteinte aux citoyens, qu'ils soient kurdes ou autres, mais elles doivent faire appliquer la Constitution». La loi, a-t-il poursuivi, prévoit que «le gouvernement central exerce sa souveraineté sur les zones que la Constitution définit comme disputées (dont la province de Kirkouk fait partie, NDLR), de même qu'en matière de commerce extérieur, notamment de production et d'export de pétrole».

R. I.

-----------------//////////////////

L’Iran dément avoir fermé sa frontière

L'Iran a démenti, hier, avoir fermé ses trois postes-frontières avec le Kurdistan d'Irak comme l'avait affirmé plus tôt un responsable des douanes de cette région autonome. "Il n'y a aucune nouvelle décision", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Bahram Ghassemi. "La frontière terrestre est ouverte avec la région du Kurdistan d'Irak, et seule notre frontière aérienne est fermée depuis le 24 septembre, à la demande du gouvernement central irakien", a ajouté M. Ghassemi. Plus tôt, hier, un responsable kurde irakien avait fait état d'une fermeture de la frontière par l'Iran. "L'Iran a fermé depuis ce matin les trois postes-frontières avec le Kurdistan irakien, Haji Omran, Parwezkhan et Bashmaq", avait déclaré Shakhwan Abou Bakr, directeur des douanes de Bashmaq, citée par l'AFP. Selon les statistiques officielles kurdes, le seul terminal de Bashmaq a généré en 2015 près de 200 millions de dollars de revenus. Depuis la tenue le 25 septembre du référendum d'indépendance kurde irakien, l'Iran, l'Irak et la Turquie, qui comptent des minorités kurdes importantes, coordonnent leurs actions pour faire pression sur les responsables kurdes irakiens. Au cours des six premiers mois de l'année iranienne, qui a débuté le 20 mars, les exportations iraniennes vers l'Irak ont atteint 3,2 milliards de dollars dont un tiers à destination du Kurdistan irakien, selon un responsable de la Chambre de commerce irano-irakienne. L'Irak est le deuxième pays importateur de produits et services iraniens, derrière la Chine. (APS)