Ligue 1 (7e journée) : Paradou AC - DRB Tadjenanet pour ouvrir le bal

La 7e journée du Championnat de Ligue-1 Mobilis de football débute aujourd’hui avec au menu une seule rencontre opposant le Paradou AC au DRB Tadjenanet au stade Omar-Hamadi d'Alger (17h00), dans un duel ouvert à tous les pronostics.

Le PAC (7e, 8 pts) qui reste sur un match nul décroché au stade 20-août-1955 face au NA Hussein-Dey (1-1) est appelé à confirmer son regain de forme face au Difaâ (7e, 8 pts), vainqueur à domicile face à l'USM Blida (1-0) et en plein redressement depuis l'arrivée à la barre technique de Kamel Mouassa.

Une victoire des Pacistes leur permettrait de se hisser provisoirement à la 4e place au classement en compagnie de la JS Saoura et du MC Oran qui comptent 11 points chacun.

La suite des rencontres de cette 7e journée se déroulera demain, mardi, avec le choc de l'est entre le leader CS Constantine (13 pts) et l'ES Sétif (2e, 12 pts). Le match USM Alger-US Biskra, est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Algérois en demi-finale (retour) de la Ligue des champions d'Afrique prévue samedi prochain en déplacement face au WA Casablanca.

Programme des rencontres :



Lundi 16 octobre :

- À Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - DRB Tadjenanet (17h00)

Mardi 17 octobre :

- À Oran (Ahmed-Zabana) : MC Oran - MC Alger (16h00)

- À Médéa : Olympique Médéa - CR Belouizdad (16h00)

- À Blida (Brakni) : USM Blida - USM Bel-Abbès (16h00)

- À Tizi-Ouzou : JS Kabylie - USM El-Harrach (16h00)

- À Constantine (Hamlaoui) : CS Constantine - ES Sétif (17h45)

- À Béchar : JS Saoura - NA Hussein-Dey (19h00)

- À Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - US Biskra (reporté à une date ultérieure