Dans la lucarne : Tout est fin prêt

Le Mondial-2018 en Russie frappe à nos portes. L’Europe compte déjà neuf nations avec la Russie, le pays organisateur, qualifiées. En Afrique, deux pays seulement ont déjà composté leurs billets (Nigeria et Egypte) en attendant les autres postulants en ballottage favorable. Il faudra attendre le mois de novembre prochain pour être fixé sur les autres pays qui iront à Moscou. Il faut dire que ceux qui ont « trimé » ont, en fin du compte, méritent de l’emporter et d’y être avec la « crème » du football mondial l’été prochain. L’organisation par la Russie de son premier Mondial se déroule dans de très bonnes conditions. Ceux qui avaient des doutés quant aux capacités des Russes peuvent se taire maintenant. La FIFA, globalement, est satisfaite par les stades réservés à cet effet. Il faut dire que les autorités russes ont été intransigeantes avec les entreprises chargées des opérations de construction ou de réfection des infrastructures sportives. Le président Poutine a tenu à suivre les travaux lui-même, ne tolérant aucun retard. La Russie a fait les choses «en grand», à la hauteur des attentes de tous. On peut dire, d’ores et déjà, que les Russes sont prêts pour accueillir la grande fête mondiale. Pourtant, on avait tant disserté sur la Russie et son incapacité à organiser le Mondial. Certains sont allés encore plus loin en demandant pourquoi la FIFA lui avait octroyé un tel évènement. Eh bien, aujourd’hui, les Russes ont fait taire tout le monde en parvenant à leurs fins et donnant raison à ceux qui l’ont choisi, eux et le Qatar, pour l’organisation du Mondial dans le cadre de la rotation imposée par la FIFA. Maintenant, les clameurs et autres critiques se font tous petits. En soi, il s’agit d’une très bonne chose. On ne pense désormais qu’au jour « j », jour où la famille du football mondial entamera ce Mondial que tous espère spectaculaire et surtout aussi fair-play que possible. Les Russes, faut-il le préciser, ont placé la barre très haute. D’où, les « bookmakers », grands spécialistes, estiment que ce mondial sera une grande réussite, aussi bien sportive que financière, pour la FIFA et le pays organisateur, la Russie. Il faut dire que jusqu’ici, tout le monde est unanime pour dire que les Russes ont fait dans la perfection, puisque selon les prévisions, il se déroulera dans de très bonnes conditions, sans la moindre anicroche.

Cela montre bien le travail effectué depuis que la Russie a été désignée organisatrice de ce rendez-vous du football mondial durant l’été 2018. Selon les dernières nouvelles émanant du Comité d’organisation et rapportée par la presse, rien que pour la première phase, plus de 3,5 millions de billets ont été commandés. Un engouement spectaculaire pour cet évènement très prisé par les spectateurs des cinq continents. « Les commandes internationales représentent plus de 30 % du total. Les supporters allemands, brésiliens, argentins, mexicains, américains, colombiens, égyptiens, chinois et polonais complètent le Top 10. De plus, 150 000 billets ont été commandés pour le match d’ouverture et 300 000 pour la finale. La phase de vente, «premier arrivé, premier servi» s'achèvera le 28 novembre prochain».

Il est certain que le Mondial russe à moins de huit mois de son ouverture est en train de s’emmancher sur de bonnes bases du moins par internet interposé. On s’attend à vivre un Mondial exceptionnel.



Hamid Gharbi