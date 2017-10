Stade rennais : Gourcuff confirmé

Le président du Stade rennais, René Ruello, a apporté son soutien à son entraineur, Christian Gourcuff, en dépit de la mauvaise position du club breton en championnat de France de Ligue-1 de football, affirmant qu’il ne bougera pas même en cas de défaite à Guingamp dans le cadre de la 9e journée.

«Une défaite à Guingamp fatale à Gourcuff ? Bien sûr que non. À Guingamp, on peut gagner, on peut perdre, c'est comme ça. Il n'est pas en danger du tout.

Après, on vit un départ insatisfaisant, frustrant, même s'il y a eu des circonstances non pas atténuantes, mais qui fournissent quelques explications.

On n'a pas été gâté par l'arbitrage, et même plus que ça sur des matchs où, même si on ne dit rien parce qu'on respecte les arbitres, ç'à été lourd de conséquences», a affirmé le président de Rennes, repris samedi par la presse locale Au terme de la 8e journée, le Stade rennais est à la 15e place au classement avec 6 points seulement, à une longueur d'avance sur le premier relégable Lille OSC.

«Nous avons aussi une part de responsabilité dans certains matchs que l'on aurait sans doute dû gagner et qu'on n'a pas gagné par notre faute. J'emploie un nous collectif», a-t-il ajouté. Pourtant le club breton a fait de grands efforts en matière de recrutement avec la signature du jeune milieu de terrain sénégalais Ismaïla Sarr (19 ans/ex- FC Metz) contre 17 millions d'euros (hors bonus). Le Stade rennais compte dans ses rangs trois internationaux algériens : le gardien de but Rais M'bolhi et les deux défenseurs, Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane. Gourcuff (62 ans) avait assuré aux destinées techniques de l'équipe nationale de juillet 2014 jusqu'au mois d'avril 2016 avec un bilan de 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites.