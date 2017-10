USMH : Daou optimiste malgré la défaite

La venue du coach tunisien, Daou, à la tête de la barre technique de l’USMH, n’a pas donné les résultats espérés.

Le succès n’arrive toujours pas...

La formation de la banlieue est d’Alger a enregistré sa quatrième défaite de la saison, samedi au stade 20-Aout, face au MC Oran, à l’issue d’une rencontre à rebondissement (2-3). Après une première période catastrophique, alors qu’ils étaient mené au score (0-1), les coéquipiers de Bougueche se sont ressaisis en deuxième mi-temps pour reprendre l’avantage (2-1) à la marque. Cependant, en fin de partie, les Harrachis se sont relâchés, ce qui leur a couté les trois points de la partie.

La fatigue, le manque de concentration et de lucidité ont eu raison des joueurs et les changements opérés par le technicien Tunisien, qui ne connait pas encore très bien son effectif, n’étaient pour le moins pas judicieux. «Après une première période équilibrée ou nous avons encaissé un but contre le cours du jeu, nous avons eu une bonne réaction en deuxième mi-temps.

Nous avons dominé notre adversaire et nous avons réussi à renverser la vapeur rapidement. Néanmoins, mes joueurs ont manqué de fraicheur physique. Ils ont eu beaucoup de mal a tenir le rythme jusqu’au bout. Je dirais que c’est normal, vu la situation que le club a vécu. On a eu à peine trois séances d’entraînement pour préparer ce match. D’autre part, je ne connais pas encore le groupe. Même s’il y a beaucoup de travail à réaliser pour sortir l’équipe de la mauvaise passe qu’elle traverse, je reste optimiste pour l’avenir. Je pense qu’on va se ressaisir. Malgré la défaite, le match face au MCO va beaucoup nous servir ; il y a beaucoup d’enseignement à tirer. Aussi, je pense qu’un renfort au mercato hivernal est nécessaire », a déclaré le désormais nouveau coach de l’USMH, pas très inquiet de l’avenir pour son équipe dont le bilan reste négatif. En effet, les voyants sont au rouge. Après six journées de compétition, l’équipe, qui compte un match en moins face à l’USM Alger, partage la dernière place du classement en compagnie de l’USM Blida, avec un seul point au compteur.

Rédha M.