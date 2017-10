Pomme de terre de consommation : déstockage d’un million de quintaux

Mises en œuvre par les organismes stockeurs, encadrés par l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes (ONILEV), des opérations de stockage de la pomme de terre au titre de la campagne en cours (2016/2017) ont été entamées, annonce un communiqué du département concerné. Une démarche entreprise par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (MADRP) dans le sillage du processus de régulation de la filière pomme de terre de consommation. « Le dispositif de stockage pour la période de soudure inter-saisons a été mis en place par le ministère, à l’effet de stabiliser l’approvisionnement du marché et la préservation des revenus des producteurs de pomme de terre de consommation », précisent les services concernés. En parallèle, et pour assurer la régularité de l’approvisionnement du marché pendant la période de soudure, octobre-novembre 2017, le MADRP a décidé de lancer, à partir d’hier, une opération de déstockage d’un million de quintaux de pomme de terre de consommation dans le cadre du dispositif national de régulation de la filière pomme de terre. La filière de la pomme de terre, qui bénéficie d’un intérêt particulier dans le plan d’action du gouvernement pour le développement du secteur, a enregistré des résultats probants traduits par une croissance soutenue de la production nationale qui a doublé entre 2009 (2,6 millions de tonnes) et 2016 (4,8 millions de tonnes). Cette croissance a « permis d’assurer une disponibilité du produit sur le marché national tout au long de l’année et ce, grâce aux efforts des producteurs, à l’encadrement public et au soutien financier accordé par l’Etat », est-il souligné. En fait, cette filière prioritaire occupe aujourd’hui une place stratégique dans la nouvelle politique agricole, notamment dans le plan d’action du secteur pour la période 2016-2019, de par l’importance qu’elle occupe dans la consommation alimentaire, les superficies qui lui sont consacrées, ses capacités d’employabilité mais aussi par les volumes financiers qui lui sont destinés. Aussi, la consolidation de la sécurité alimentaire du pays passe par le développement soutenu des productions agricoles, notamment dans les filières stratégiques, en particulier, la pomme de terre de consommation. Dans cette optique, il s’agira de mettre en œuvre les conditions de facilitation et d’encadrement des investissements projetés à ce niveau. Les actions engagées dans la filière tendent, en définitive, à renforcer l'autosuffisance du pays en pomme de terre de consommation, avec une production projetée de plus de six millions de tonnes en 2019, à substituer les importations de semences, ainsi qu’à soutenir les exportations en produits frais et transformés de pomme de terre.

D. A.