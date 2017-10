ALGÉRIE - FMI : Échanges sur les perspectives de coopération

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a eu des discussions à Washington avec le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale (MOAC) du FMI, Djihad Azour, avec lequel il a évoqué le financement de l’investissement et les perspectives de coopération entre l’Algérie et cette institution financière internationale.

Les échanges entre le premier argentier du pays et le responsable du FMI ont porté sur l’économie algérienne. Le ministre a, à ce propos, présenté l’évolution récente de la situation économique qui a nécessité le recours au financement non conventionnel pour parer au déficit du Trésor et financer l’investissement productif. M. Raouya a également abordé avec le directeur du département MOAC l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et le FMI. Le ministre a évoqué lors de ces nombreux échanges avec des responsables du FMI la coopération dans les domaines relevant de la compétence du Fonds, notamment en matière de développement de la fiscalité locale, du recouvrement de l’impôt, de la gestion budgétaire et de trésorerie et de la modernisation de l’administration douanière. Par ailleurs, et dans le cadre de sa participation aux Assemblées annuelles du FMI et de la BM, le ministre a pris part à la réunion des gouverneurs arabes et africains avec le président du Groupe de la Banque mondiale.

M. Raouya a également participé à la réunion des ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales de la région Mena avec la directrice générale du FMI, Christine Lagarde.

Ces réunions ont permis aux participants d’échanger sur la situation qui prévaut dans la région Mena, marquée par une instabilité économique à laquelle font face certains pays. Les rencontres ont été centrées sur le soutien des institutions du FMI et de la BM aux politiques de croissance menées par les pays de la région. (APS)