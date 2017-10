ORAN : Augmentation du volume des eaux traitées

Le volume de traitement à la station des eaux épurées (STEP) d’El-Kerma (Oran) sera augmenté de 85.000 à 130.000 mètres cubes/jour, au courant du premier trimestre de l’année 2018, a-t-on appris du directeur de wilaya des ressources en eau. La STEP prendra en charge le traitement d’un quota supplémentaire de plus de 40.000 m3/j de la partie basse d’Oran (port), en cours de concrétisation, en passant par la station de relevage de Dhaya (ex -Petit Lac). Les eaux traitées dans cette station seront utilisées pour l’irrigation du périmètre de Mleta, dans la commune d’Oued Tlélat, couvrant une superficie globale de 6.250 hectares. La capacité globale de la STEP d’El-Kerma, qui prend en charge les eaux usées du Groupement urbain d’Oran (Oran, Es-Sénia, Bir El-Djir, El- Kerma et Sidi Chahmi) est estimée à 270.000 m3/j. Elle traitera, à l’avenir, les eaux usées du pôle urbain de Misserghine, en cours de réalisation, a expliqué le directeur, Tarchoune Djelloul. Par ailleurs, la STEP d’Aïn Turck traite actuellement 20.000 m3 d’eaux usées des régions d’Aïn Turck, Bousfer, Les Andalouses et El- Ançor, soit une capacité globale de 32.000 m3/j. (APS)