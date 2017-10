Factures impayées de L’ADE et de Sonelgaz : Coupures imminentes

L’opération de recouvrement des créances par la voie de la contrainte, c'est-à-dire coupure de l’alimentation en gaz et d’électricité et d’eau, sera déclenchée dans les jours à venir pour les clients n’ayant pas payé leur dû. En effet, la Sonelgaz et l’Algérienne des eaux (ADE) ont informé, par le biais de la presse nationale, leurs clients mauvais payeurs, que des mesures de rétorsion vont être prises incessamment à leur encontre.

D’ailleurs, le PDG du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, a indiqué récemment que l’entreprise nationale fait face à de graves difficultés financières. «Les 75 milliards de dinars de créances conduiront la société tout droit vers la faillite, si elles ne sont pas réglées dans l’immédiat», a-t-il déclaré, chose qui justifie le PDG du groupe qui a affirmé également que sur les de 75 milliards de dinars de créances détenues par l’entreprise sur les clients à fin juin dernier, les dettes des ménages en représentent la plus grande partie. «45 milliards de créances sont détenues par les ménages, et 30 milliards par les entreprises publiques», a-t-il détaillé. Le responsable a affirmé néanmoins que ce montant sera revu à la baisse d’ici la fin de l’année en cours, et ceci grâce à la campagne de recouvrement qu’entreprend la société. Avec cette nouvelle démarche, l’entreprise compte encaisser 30 milliards de dinars annuellement, y compris en rééchelonnant les dettes, comme l’a affirmé M. Arkab. La lourde charge que doit subir cette entreprise, induite par l’indélicatesse des mauvais payeurs, a mis le gouvernement dans la nécessité d’intégrer le groupe Sonelgaz dans son plan d’action, ce qui lui permettra d’assurer ses investissements futurs, à travers le financement non conventionnel. Un financement qui vise à alléger la pression sur les banques et à réduire, ainsi, les emprunts du groupe en vue d'assurer plus de liquidités. D’ailleurs, le PDG a affirmé que l'obtention par le groupe d’apports financiers à travers le financement non conventionnel «est très important» pour la société.

Celui-ci devrait s’étaler sur une période de 5 ans, car ce financement lui permettra d'atteindre ses objectifs d'investissement, à travers la réalisation des projets prévus dans les domaines de l'énergie conventionnelle ou en énergies renouvelables.

Le même responsable a précisé que les emprunts obtenus par le groupe, et qui ont atteint 2.624 milliards de DA au cours de la période 2010-2016, ont été destinés au financement de ses grands investissements, pour faire face à la demande croissante en énergie, soulignant que «ce sont les ménages, et non pas le secteur économique, qui consomment le plus d'énergie».

Algérienne des eaux : 29 milliards de DA de créances impayées par les ménages



M. Arkab a précisé que Sonelgaz avait besoin de financements supplémentaires, en raison de l'incapacité des banques à mobiliser les fonds nécessaires sous forme de crédits pour financer ses projets.

«Pour le moment, Sonelgaz ne rembourse pas ses dettes en suspens sur la base des contrats signés avec les banques concernées qui lui accordent une période d'exonération, mais, à compter de 2024, le groupe sera dans l'obligation de s'acquitter de ses dettes, à raison de 160 milliards DA par an jusqu'en 2031», dit-il. Aussi, c’est sans surprise que le groupe a fait savoir qu’il prévoit de rendre les factures d’électricité et de gaz mensuelles et non plus trimestrielles, comme c’est le cas actuellement. L’instauration de ce nouveau système vise, selon M. Arkab, à éviter l’accumulation des dettes des clients. Cependant, pareille décision est tributaire de la généralisation de l’installation des compteurs électroniques, pour parer à toute triche. Une action similaire a été entamée par l’ADE qui rencontre, elle aussi, des difficultés financières sérieuses ayant amoindri sa capacité à assurer un service continu à sa clientèle. Selon les chiffres rendus publics en août dernier, le montant des factures impayées par les ménages abonnés de l’Algérienne des eaux (ADE) est estimé à 29 milliards de dinars

Ce qui représente plus de 63% du montant global des créances impayées par l'ensemble des clients de cette entreprise, qui est estimé, lui, à 46 milliards de dinars

Le reste des créances est détenu sur les administrations, dont essentiellement les collectivités locales, pour un montant de 13 milliards de DA, alors que le reste (4 milliards de dinars) représente les impayés de divers créanciers.

On apprend, dans ce sens, que les créances de l’ADE envers ses clients connaissent une augmentation continue, cette situation affecte la santé financière et le bon fonctionnement de cette société, dont essentiellement les opérations d'équipement et de maintenance (remplacement des pompes, réparation des fuites...

Le manque de ressources financières s'est traduit par la difficulté de l'ADE à honorer ses dettes envers Sonelgaz, qui sont de 3 milliards de dinars.

Outre les mises en demeure adressées aux débiteurs, une campagne de sensibilisation a été lancée, tandis que les recours en justice peuvent intervenir en dernière étape, et ce particulièrement pour les grands créanciers.

Sarah A. Benali Cherif