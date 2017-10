Enseignants hors wilayas : Prise en charge de l’hébergement

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a instruit les directions de l’éducation afin de prendre en charge l’hébergement des enseignants venus d’autres wilayas pour combler le manque des enseignants dans ces régions.

Dans une circulaire adressée aux directions de l’éducation, le ministère de l’éducation nationale, a assuré la prise en charge des enseignants qui ont été convoqués pour pourvoir les postes vacants dans les établissements scolaires en hors wilayas.

Cette décision intervient après les rapports soumis au ministre par les syndicats des enseignants, pour mettre fin au problème d’hébergement qui était à l’origine du manque d’enseignants dans ces régions.

La circulaire ministérielle a souligné la nécessité d’héberger les enseignants dans des résidences provisoire dès le dépôt de leur dossier, avant de les appeler à se rapprocher des directions de l’éducation accompagnés des documents nécessaires tels que une copie de la décision de recrutement du procès-verbal d’installation et l’original de la demande d’hébergement signée par le directeur de l’établissement scolaire.

Il convient de rappeler que les syndicats de l’Education qui se sont rencontrés récemment avec la ministre de l’Education nationale, ont posé le problème de l’affectation des nouveaux enseignants. Ces derniers ont connu des difficultés pour rejoindre leur poste, puisque le domicile de l’enseignant n’a pas été pris en compte mais seulement le poste budgétaire vacant.

Le coordinateur national du Syndicat national des professeurs d’enseignement secondaire et technique (Snapest), Meziane Mériane, a expliqué que «parfois, des enseignants sont affectés à plus de 80 kilomètres de leur domicile, et qui, malheureusement, ne rejoignent pas le poste de travail.

Chaque année donc des dizaines, voire des centaines ne rejoignent pas le poste de travail à cause de l’éloignement. Je pense que les académies doivent prendre en compte ce facteur très important».

Pour sa part conseiller au ministère de l’Education nationale, M. Chaïb Draâa fait savoir que le nombre d’enseignants qui n’ont pas rejoint leur poste de travail à la rentrée scolaire, soit le 6 septembre dernier, était de près de 4.500. Une semaine après, ce nombre a baissé à 1.200 enseignants, à jeudi dernier, seulement 430 se sont absentés sur les 460.000 professeurs enseignant à l’échelle nationale. Et d’ajouter qu’il y a deux catégories d’enseignants retardataires : les anciens, qui sont en congé de maladie, et ceux qui veulent changer de lieu d’affectation.

Il convient de noter que le ministère de l’Education nationale avait mis en garde contre tout refus de rejoindre l’établissement scolaire d’affectation fixé à l’enseignant. Un refus qui sera considéré comme un « abandon de poste » et d’où découleront de lourdes conséquences pour ces derniers, à savoir l’élimination pure et simple de la liste. Ceci d’autant plus, comme l’a indiqué le responsable, la convocation des enseignants prend en compte les besoins exprimés par l’ensemble des établissements à travers le territoire national, de ce fait, le ministère de l’Education nationale ne compte pas faire des concessions et assure que les affectations sont «non négociables».

Autre remarque importante, les directives au plan de la gestion des ressources humaines ont porté essentiellement sur la nécessité du rééquilibrage des effectifs, en assurant un redéploiement efficace vers les zones susceptibles d’être déficitaires. «Rationaliser la gestion des ressources humaines est un impératif», note la ministre tout en mettant l’accent sur le fait «qu’aucune division pédagogique ne doit rester sans encadrement». Dans ce même contexte, M. Chaïb Draâ a tenu à rassurer quant au problème récurrent relatif au manque d’enseignants qui est en train de se résorber, expliquant que les besoins de la rentrée scolaire 2017-2018, en matière d’encadrement pédagogique, ont été préparés l’an dernier.

