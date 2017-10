Lutte contre le crime électronique et l’espionnage : l’ANP se dote d ‘un département spécialisé

Au-delà d’une guerre sans merci menée contre les résidus du terrorisme et les réseaux du crime organisé, l’Armée nationale populaire (ANP) fait de la cyber-défense l’une des ses missions prioritaires de l’heure. Les services relevant du MDN, en charge de la lutte contre le crime électronique, les tentatives de piratage et d’espionnage des secrets d’Etat se sont dotés tout récemment d’un nouveau département Emploi-préparation. Composé d’experts du domaine de la cybercriminalité, le nouveau département à notamment pour mission de protéger les institutions de l’Etat contre toute menace, y compris celles attentatoires à la souveraineté nationale.

Il s’attelle d’ores et déjà, selon des informations concordantes à la mise en place d’un système de défense des plus efficients, mettant à l’abri l’ensemble des institutions névralgiques de la République contre toutes formes de cyber-attaque où autres tentatives d’espionnage. Le nouveau département Emploi-préparation concourt aussi, indique-t-on, à la concrétisation sur le terrain d’une stratégie de lutte des plus optimisées contre le fléau de la cybercriminalité et ses conséquences néfastes. Le personnel sélectionné pour le fonctionnement de ce nouveau service de l’Armée est, à l’évidence, des plus expérimentés dans ce genre de lutte. Un personnel qui aura également en charge d’approfondir la recherche et le développement au sein des structures de l’ANP à même de prémunir le pays et ses institutions contre les dangers des cyber-attaques.

La protection des données de nos institutions et la sauvegarde de leurs sites contre toute atteinte s’inscrit, de ce fait, en première ligne des missions assignées à ce nouveau département Emploi-préparation relevant du Haut commandement de l’ANP. Les tentatives de piratage qui ciblent les sites officiels ou appartenant à des entités économiques ou autre ne sont que nombreuse à être avortées par les compétences de l’Armée nationale, spécialistes de ce domaine très sensible. L’on estime en effet à plus de 3.000 tentatives de piratage qui seraient quotidiennement mises en échec par les spécialités de l’ANP. Autant de tentatives démontrent à quel point l’Algérie est visée par les réseaux d’espionnage et autres organisations criminelles, voire même terroristes qui, vraisemblablement, usent de stratagèmes pour attenter à la stabilité du pays et sa souveraineté nationale. Contre les dangers du net, le pays n’est plus vulnérable, et ce nouveau département de l’ANP est l’expression d’une prise de conscience au sujet de la nécessité d’un durcissement des mécanismes de contrôle adaptés à même de parer à toute menace. Dans cette optique, nul doute que la priorité est de contrecarrer les menaces d’ordre terroriste, sachant que ce genre de nouvelles technologies sont aussi devenues un des instruments redoutables dont disposent ce type d’organisations criminelles.

Karim Aoudia