Pour apologie et glorification d’actes terroristes : Deux individus condamnés à trois ans de prison ferme

Deux individus, accusés d’apologie et de glorification d’actes terroristes, ont été condamnés, hier par le tribunal criminel d’Oran, à trois ans de prison ferme et 20.000 dinars d’amende. Auparavant, dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis 10 ans de prison ferme et 500.000 dinars d’amende. D’autre part, deux autres accusés, deux frères d’un des mis en cause présent à la barre, ont écopé, quant à eux, de 20 ans de prison par contumace et un million de dinars d’amende. Ils sont actuellement en état de fuite.

Les faits de cette affaire remontent au 3 mai 2016, dans le quartier de Belgaïd, commune de Bir El-Djir (Est d’Oran), lorsqu’un jeune, maçon de son état, a été arrêté en possession d’une carte mémoire pour téléphone mobile. Celle-ci contenait des vidéos montrant des actes terroristes, des exécutions sommaires, ainsi que des prêches glorifiant le djihad et les actes terroristes perpétrés par l’organisation terroriste Daech. Interrogé, lors de l’audience, B.M, l’un des deux accusés présents, a déclaré avoir acheté la carte mémoire d’un certain A.A, le frère des deux accusés en fuite. Celle-ci était supposée contenir de la musique et non pas des vidéos de terroristes. Arrêté, A.A a reconnu avoir vendu la carte mémoire à B.M, mais que celle-ci contenait aussi de la musique et qu’il avait demandé à son client de supprimer les vidéos en question, ajoutant que la carte mémoire appartenait à son frère en fuite. Toutefois, une perquisition du domicile de A.A a permis de découvrir des brochures et d’autres documents glorifiant les actes terroristes. Après les délibérations, les deux accusés B.M et A.A ont bénéficié des circonstances atténuantes et ont été condamnés à 3 ans de prison ferme et d’une amende de 200.000 dinars. (APS)