Séminaire national sur la récitation du coran : Un Islam apaisé Legs de nos aïeuls

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé hier à Tébessa que «les jeunes Algériens n’ont pas besoin de passer les frontières pour rechercher une forme de religiosité autre que celle reçue de leurs aïeuls».

«Ce que nous avons hérité de nos aïeuls a assuré à l’Algérie son unité et son équilibre et a forcé les autres à nous respecter», a estimé le ministre dans son allocution d’ouverture du 2e séminaire national sur la récitation (el Iqraâ) du Coran en Algérie, tenu à la salle des conférences de la grande mosquée «Larbi-Tebessi», en présence des autorités de wilaya. Mettant l’accent sur l’importance du legs des aïeuls au peuple algérien dans la propagation de l’islam, M. Aïssa, qui s’exprimait lors d’un colloque tenu en présence d’enseignants, d’imams et de mourchidate de l’Est, a relevé que «des idées intruses ont été à l’origine du terrorisme et du déploiement du discours de la haine».

Estimant que l’Algérie a réussi à dépasser ces dérapages dans le discours par une méthode pédagogique, il a souligné que «cette méthode met en relief l’authentique héritage religieux de la société et protège le pays contre les mouvements sectaires qui visent à diviser la société et contre lesquels l’Etat est en état de veille constante».

Le ministre a rappelé également les dispositions légales portant organisation de l’espace du livre, l’appel à la prière, la lutte contre les sectes et les sanctions contre le prosélytisme, affirmant que des textes seront promulgués pour organiser les affaires des mosquées. L’encadrement des mosquées ne se fera qu’au travers de la formation, a souligné M. Aïssa, notant que depuis 2008, le recrutement des imams et des employés de la mosquée requiert une formation et un niveau d’instruction adaptés.

Il a ajouté, à ce propos, que la formation fait partie de «la stratégie du secteur des affaires religieuses pour garantir un prêche équilibré qui sert l’intérêt de la nation». La rencontre a abordé divers aspects liés à la récitation du Coran et à son enseignement. Le ministre a également procédé, à l’occasion, à l’installation de l’instance de la récitation (el Iqraâ) de la wilaya de Tébessa. (APS)