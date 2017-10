Femme rurale : Valoriser ses projets

Pas moins de «63% des projets financés par l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM) ont été octroyés à la gent féminine, ce qui représente près de 800.000 bénéficiaires, et traduit l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à la promotion de la femme, en général et celles qui se trouvent dans les régions rurales et enclavées du pays en particulier», c’est ce qu’a affirmé, hier à Alger, Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, à l’ouverture d’une journée d’information intitulée «Femmes rurales, Acquis, Défis et Perspectives».

Cette rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a été organisée à l’occasion de la journée internationale de la Femme rurale, avec pour objectif cette année, de «valoriser les efforts de tous les intervenants sociaux (secteurs ministériels/société civile) dans le domaine d’accompagnement et de la promotion de la femme rurale».

Dans son intervention, la ministre de la Solidarité a mis l’accent sur l’importance de cette journée célébrée le 15 octobre de chaque année qui constitue une opportunité pour faire une évaluation de ce qui a été réalisé en matière de promotion des aptitudes et compétences de la femme rurale, d’une part, et identifier les lacunes qui entravent son épanouissement dans la vie active, d’autre part. Etayant ses dires, Mme Eddalia a fait savoir que «l’Etat algérien a renforcé le rôle de la femme rurale en lui facilitant l’accès à l’enseignement et à une éducation de qualité lui permettant d’accéder et d’intégrer le monde du travail afin de réaliser les objectifs escomptés».

Pour Mme Eddalia, les succès réalisés par la femme rurale durant ces dernières années, traduisent parfaitement ses efforts, «car au-delà des activités traditionnelles et artisanes qu’elle perfectionne, la femme rurale s’est également, lancée dans une carrière d’entrepreneur».

Des efforts importants, dira la ministre de la Solidarité, ont été consentis par les pouvoirs publics en vue de mettre en place les mécanismes visant la promotion de la femme en générale, et la femme rurale en particulier.



M. Abdelkader Bouazghi : «Plus de 50.000 femmes rurales ont obtenu cette année la carte de fellah, contre 30.000 en 2015»



«Le plan national pour la promotion de la femme rurale (2015/2019) est un véritable enjeu pour les acteurs concernés par cette problématique», a-t-elle précisé, soulignant que ce plan d’une importance cruciale s’articule notamment autour de la sensibilisation et l’information en vue de mieux orienter les femmes en leur offrant la possibilité de se lancer dans le domaine de sa compétence.

Mme Eddalia a indiqué que «ce plan assure, outre, l’accompagnement des femmes rurales dans la réalisation de leur projet, la commercialisation de sa production à travers l’organisation de différents salons, notamment».

Dans le même contexte, la ministre de la Solidarité, qui a donné le chiffre de 143.885 femmes bénéficiaires des crédits dans le cadre de l’ANGEM ce qui a permis de recruter et d’arriver à 215.157 postes d’emplois permanents, a expliqué que «la création de coopératives pour la commercialisation des produits garantiront aux femmes rurales la pérennité des revenus, et permettront l’amélioration de leur situation et leur condition de vie.

Mme Eddalia a, par ailleurs, annoncé l’organisation prochainement de la 2e édition du concours national « La femme crée ». Une initiative qui tend à encourager et valoriser les réalisations des projets à caractère rural. Pour sa part le ministre de l’Agriculture a mis en relief le rôle de la femme dans le développement durable, tout en soulignant les efforts considérables qui ont été déployés par l’Etat pour promouvoir la situation de la femme rurale.

«La femme rurale a investi avec brio le secteur économique, notamment dans l’agriculture. Plus de 50.000 femmes rurales ont obtenu cette année la carte de fellah contre 30.000 en 2015, ce qui traduit l’intérêt grandissant pour l’investissement dans le secteur agricole», a tenu à préciser M. Bouazghi. Il faut savoir que l'idée de consacrer une journée mondiale à la Femme rurale avait été évoquée, pour la première fois, lors de la 4e conférence mondiale de la femme, tenue en 1995 à Pékin. L'Algérie, qui célèbre cette journée depuis 1996, a été l'initiatrice de cette proposition.

Ont pris part à cette journée, qui s’est penchée sur la promotion de la femme rurale, les cadres concernés, les membres de la commission nationale intersectorielle chargée de la promotion de la femme rurale, ainsi que les membres des directions de l’Action sociale et les associations activant dans ce domaine.

Kamélia Hadjib