Le Coin du copiste : Hiziya revient

Le Salon international du livre d’Alger, qui ouvrira ses portes bientôt, s’annonce sur la scène médiatique à grands renforts de publications nouvelles dont un certain nombre nous parvient déjà à la rédaction. Les éditeurs se montrent désireux d’annoncer leurs nouveaux titres pour nous convier au stand de leur maison d’édition où ils seront exposés durant la foire du livre. Parmi eux, il faudrait revenir sur un roman sorti aux éditions El Ibriz que dirige la journaliste Samira Bendris. Ce livre qui porte le titre «Hyzia. Princesse d’amour des Zibans» a fait l’actualité littéraire de cette dernière semaine puisqu’il a fait l’objet d’une présentation et lecture d’extraits par Lazhari Labter aussi bien dans la capitale qu’à l’intérieur du pays où les initiateurs de l’événement se sont déplacés dans une bibliothèque, près des lieux qui évoquent cette romance malheureuse immortalisée par le long poème de son auteur Benguitoun puis mis en musique à travers des générations d’interprètes dont Abdelhamid Ababsa et tout récemment­ —on parle ici de la toute dernière version— Réda Doumaz qui reprend et modernise le texte avec une instrumentation nouvelle. Pour rappel, ce roman, que bien des lecteurs seraient contents de lire, l’éditeur et non moins écrivain Lazhari Labter, est intervenu à Alger pour expliquer le contexte de cette histoire : « Se basant sur la célèbre élégie du XIXe siècle du poète Mohamed Benguitoun, “seul document fiable”, comme le dira l’auteur à l’assistance. Il s’agit d’une histoire d’amour passionnelle “imaginée, mais basée sur des faits supposés réels, entre la jeune Hiziya et son cousin, recueilli tout jeune orphelin par son père”. Dans son intervention, l’éditeur a rappelé la singularité de cette fresque littéraire.» Hiziya est plus qu’un drame amoureux qui a survolé les siècles pour nous parvenir en chanson, la force du personnage féminin, dont certaines légendes racontent qu’elle aurait été empoisonnée, en fait elle serait, comme le rapporte les faits, morte subitement après avoir souffert trois jours. On en sait pas plus sinon que l’amour de la jeune fille— à voir son portrait magnifique sur la couverture du livre— a pris les dimensions d’un mythe que l’on prend aujourd’hui sérieusement en considération : « À la différence d’un Qays et Leïla, Ibn Zeydoun et wallada, Fatma et Si M’hend u Mhend, ou encore Roméo et Juliette, Hiziya est le personnage central, tandis que S’ayyad a été “renvoyé au second plan par l’histoire”. “En effet, ne dit-on pas ‘Hiziya’ et non ‘S’ayyad et Hiziya’ ?”, a expliqué l’auteur. C’est dire la force de ce personnage et l’empreinte qu’il a laissée près d’un siècle après sa mort. Par ailleurs, l’auteur dira que lors du début de l’écriture de ce roman, deux questions se sont posées : Quelle était la cause de la mort de la fille des Zibans ? Et quelle était la nature de sa relations avec S’ayyad. Étaient-ils des amants ou mariés ? À cette dernière question, il répondra qu’ils ont vécu ensemble pratiquement toute leur vie. Puisque S’ayyad a été recueilli par son oncle (le père de Hiziya) vers l’âge de six ans et jusqu’à l’adolescence», commente une journaliste de Liberté qui a couvert la conférence, et de poursuivre plus loin s’agissant du legs de ce patrimoine oral et littéraire :

« l’éditeur a dévoilé à l’assistance ses nombreux projets entourant “Hiziya”, à commencer par une compagne immédiate, afin d’inscrire l’œuvre éponyme au patrimoine immatériel national, son introduction dans les manuels scolaires, la consécration d’une BD à l’héroïne, la classification du cimetière de Sidi Khaled où est enterrée Hiziya patrimoine national, et enfin, l’édition de timbres postaux à l’effigie de Benguitoun.»

L. Graba