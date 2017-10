Ouverture du théâtre Amar-Laskri : Les rappeurs ont désormais un espace d’expression

Le siège du théâtre régional Amar-Laskri de la ville de Bouira a ouvert samedi ses portes aux jeunes chanteurs de Rai et de Rap dans le cadre d'une série d'activités artistiques initiées par la direction de la culture pour encourager les jeunes talents. La grande salle des spectacles du théâtre était pleine à craquer dont le public est composé essentiellement de jeunes de la ville de Bouira amoureux de la musique Rai et du Rap. Plusieurs groupes de jeunes rappeurs se sont succédé sur la scène en interprétant leurs meilleurs tubes retraçant la vie quotidienne et les rêves des jeunes en Algérie. Une dizaine d'autres jeunes engagés dans la chanson Rai ont pu également égayer le public présent grâce à leurs mélodieuses voix et à la complémentarité de la musique avec les paroles d'amour et de nostalgie ayant tant subjugué les jeunes présents à ce gala. «Nous avons organisé ce gala dans le cadre des différentes activités artistiques et musicales de la direction de la culture visant à créer de la dynamique en milieu juvénile en les encourageant à promouvoir leurs talents dans la chanson Rai et Rap à Bouira», a expliqué à l'APS le directeur de la culture, El Hachemi Bouhired. Ainsi, la direction de la culture a décidé d'ouvrir les portes du théâtre régional pour permettre aux jeunes de s'exprimer via une série de concerts et de galas, ainsi que par le biais des séances de poésie et de pièces théâtrales programmées dans le même cadre, a ajouté le responsable. Le jeune chanteur Khaled a profité de cette occasion pour enchanter le public bouiri par ces belles chansons comme celles de «Bye bye maman», «Bladi chabba», ou encore «Ana Djazairi», parfaitement interprétées. «Je suis très content de participer à ce concert et de m'exprimer devant ce grand public bouiri, c'est une très bonne chose pour les jeunes de Bouira, et je souhaite que cela se reproduise chaque mois pour nous permettre de promouvoir nos compétences dans le domaine de la chanson Rap», a confié le chanteur à l'APS en marge du gala, qui s'est tenu dans une ambiance de fête.(APS)