Le 9e Festival international de musique symphonique s’ouvre à l’Opéra d’Alger : Un rendez-vous très attendu

Avec l’Italie à l’honneur, la 9e Festival culturel international de musique symphonique, qui se tiendra du 14 au 18 octobre, s'est ouvert dans la soirée de samedi, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, avec l'Orchestre symphonique national (OSN), sous la direction du maestro Amine Kouider et le ténor Alfredo et la mezzo-soprano Violetta, ainsi que le baryton Germont.

Devant le nombreux public de la majestueuse salle de l’Opéra d’Alger, le maestro Amine Kouider et son orchestre symphonique ont offert un tableau de musique symphonique de grands compositeurs de la musique universelle. Dès l’entame de la première partie, le ton a été donné avec «Traviata : Prélude», une pièce de Giuseppe Verdi créée en 1853. Les 81 musiciens de l’Orchestre symphonique, parmi lesquels quelques hôtes, issus de l’orchestre italien participant au festival, ont ensuite soutenu Gaia Petrone dans le rôle de Violetta et Giuseppe Talamo dans le rôle d’Alfredo ainsi que Masimiliano Fichera incarnant Germont, dans des interprétations empreintes de puissance vocale, de technique et de tessitures étendues. L'assistance a, ainsi, pu apprécier les atmosphères relevées créées par la musique d'opéra sous la baguette d’un Amine Kouider bien inspiré, qui a donné de l’entrain à ses musiciens et aux spectateurs, un retour aux sources longuement applaudi. La Traviata est assurément l'une des œuvres les plus populaires de Verdi et peut-être de tout le théâtre lyrique. A cause, en premier lieu de son livret, mélodramatique à souhait. Une musique simple et efficace, admirablement construite dans ses effets, théâtrale au meilleur sens du terme, en second lieu, mais, aussi, en raison de ce thème très en vogue au XIXe siècle, celui de la rédemption par l’amour, autant que celui de la fatalité, liée ici à l’image de la courtisane, de la femme perdue, dévoyée ; un thème qui introduit dans la théâtralité une note éminemment moderne, le romanesque. Violetta est une héroïne de roman. Et ce qui touche dans La Traviata, c’est cette concentration sur un personnage qui porte toute la douleur du monde, c’est la nudité de son chant, de sa présence obsédante, c’est cette mort d’amour, cette agonie qui se lit dans la musique... Entretenue par le riche baron Douphol, la courtisane Violetta Valéry se complaît dans son rôle de « dévoyée » (traviata) en s’étourdissant dans le luxe et les plaisirs pour oublier la terrible maladie qui menace ses jours. Au cours d’une des fêtes qu’elle donne chez elle, Violetta se laisse séduire par Alfredo Germont, un jeune homme passionné dont la ferveur parvient à la détourner de sa vie dissolue. Ayant tout abandonné, Violetta croit pouvoir vivre son amour avec Alfredo à la campagne, loin de l’agitation de Paris ; mais pour goûter ce bonheur simple et bucolique, la jeune femme doit vendre ses biens les uns après les autres. Aux soucis financiers s’ajoutent bientôt les exigences du père d’Alfredo, Giorgio Germont ; il supplie Violetta de rompre avec son fils car la liaison d’Alfredo avec une courtisane est un scandale qui rend impossible le mariage de sa jeune sœur. Violetta refuse de renoncer à son amour, puis elle finit par céder aux prières de Germont. Laissant croire à Alfredo qu’elle le quitte pour retrouver son ancien protecteur, Violetta accepte de se rendre à une fête où elle apparaît au bras de Douphol. Fou de douleur, Alfredo rejoint Violetta qu’il insulte publiquement en lui jetant de l’argent au visage pour paiement de leur liaison. Quelques mois passent. Oubliée et ruinée, Violetta va mourir dans son appartement vidé par les créanciers. Seul l’espoir de revoir Alfredo la maintient encore en vie. Le jeune homme et son père arrivent enfin, mais il est trop tard. La joie des retrouvailles et le réconfort du pardon ne suffisent pas à sauver Violetta qui meurt dans les bras de son amant. En présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, et des Ambassadeurs et représentants diplomatiques accrédités à Alger, des pays participants au festival, Amine Kouider et l’OSN ont offert aux présents à l’Opéra, près de deux heures durant, des moments féeriques, à travers des œuvres célèbres inscrites au répertoire de la musique universelle. Auparavant, le commissaire du festival et directeur de l'OSN, M. Abdelkader Bouazzara, a donné lecture au texte inaugurant officiellement, «au nom du ministre de la Culture», l'ouverture de la 9e édition du Festival culturel international de musique symphonique, notant au passage, que « celui-ci s’est bien ancré, parmi les plus grands festivals du genre dans le monde entier ». Né en 1967 à Alger, Amine Kouider a dirigé plusieurs grands orchestres de par le monde, dont l'Orchestre du Kirkov de l'Opéra de Saint-Pétersbourg, l'Orchestre international de Paris (France- de 1998 à 2004) et l'Orchestre philharmonique du Qatar (2010). Nommé, entre autre, «artiste pour la Paix» par l'Organisation des Nations unies pour l'Education la Science et la Culture (Unesco), Amine Kouider est également directeur artistique du Chœur et Orchestre philharmonique international en résidence à l'Unesco. Créé en 1992, l'Orchestre symphonique national a été lancé en 1997 sous la baguette du regretté maestro Abdelwahab Salim, disparu le 26 novembre 1999. Outre l'Algérie, douze pays, dont l’Italie comme invité d'honneur, prennent part à cette nouvelle édition du Festival culturel international de musique symphonique qui se poursuit jusqu’au 18 du mois en cours, avec au programme de la journée de dimanche, la République Tchèque, la France et l’Italie.

Sihem Oubraham