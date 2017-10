Dossier, Lutte d’influence russo-américaine en Syrie : Jeu dangereux

En Syrie, le sort de Daesh est en train d’être définitivement scellé. Des pans entiers, de ce que fut le territoire des ombres, sont tombés sous les assauts des armadas militaires déployés en Irak et en Syrie. Le «califat», rêve éphémère, s’est désintégré sous la puissance de feu des armées régulières et autres alliés.

En deux ans et demi, Daech a perdu 60 % du territoire qu’il a occupé en Irak et en Syrie et 80 % de ses revenus, selon une étude du cabinet d’analyse IHS Markit publiée récemment. Le reste ne tiendra pas au-delà de la fin de l’année.

En juin 2014, Daech annonçait la création d’un « califat » à cheval sur la Syrie et l’Irak. Il était d’une superficie de 90 000 km² en janvier 2015. Alors qu’une coalition internationale conduite par les États-Unis mène des frappes aériennes contre les terroristes depuis l’été 2014 et qu’au sol, la bataille est engagée en Irak par l’armée et en Syrie principalement par les Forces démocratiques syriennes (FDS) sous commandement américain et de l’autre coté par l’armée régulière syrienne et ses alliés russes et combattants du Hezbollah libanais, le territoire ne couvrirait désormais plus que 27 200 km², selon le même cabinet d’analyse.

« La montée et la chute de Daech se caractérisent par une expansion rapide, suivie d’un déclin continu. Trois ans après sa proclamation, il est évident que le projet de gouvernance du califat a échoué », note Columb Strack, un expert du Moyen-Orient à IHS Markit. «Le reste du "trône" devrait se disloquer avant la fin de l’année et son projet sera réduit à une série de zones urbaines isolées qui devraient être reprises au cours de 2018 », a-t-il également ajouté. Conséquence de cette perte de territoire, les finances de Daech se sont aussi effondrées. Les revenus mensuels sont passés de 81 millions de dollars au deuxième trimestre 2015 à 16 millions de dollars au second semestre 2017, soit une baisse de 80 %. Ainsi les revenus générés par le pétrole sont tombés de 88 % et les taxes et confiscations de 79 % entre 2015 et 2017. Aujourd’hui, le « califat » de Daech vacille sous les offensives militaires en Irak et en Syrie, mais le groupe parvient toujours à frapper avec des attentats sanglants à travers le monde.

Samedi à Raqqa une centaine de membres de Daesh se sont rendus à la coalition internationale conduite par Washington. Durant la même journée, les forces du régime syrien ont «repris le contrôle» de Mayadine, l'un des derniers bastions du groupe Etat islamique (EI) dans l'est de la Syrie, a annoncé l'agence officielle Sana. Appuyées par les frappes de l'aviation russe, les forces régulières avaient réussi jeudi à entrer dans Mayadine, occupant ainsi quatre quartiers et acculant les terroristes contre le fleuve de l'Euphrate, qui jouxte la ville dans la province de Deir Ezzor.

Daesh qui contrôle largement cette province, est sous le coup de deux offensives distinctes dans cette région riche en pétrole et frontalière de l'Irak. D'un côté, les forces syriennes ont rapidement progressé depuis l'ouest vers l'Euphrate, grâce au soutien de l'aviation russe. De l'autre, une alliance de combattants kurdes et arabes, les Forces démocratiques syriennes (FDS), est engagée du côté est de l'Euphrate. Mayadine avait récemment été décrite par une source militaire syrienne comme la «capitale sécuritaire et militaire» des terroristes dans la province de Deir Ezzor. C'est notamment à Mayadine et Boukamal, une autre localité tenue par l'EI à la frontière irakienne, que Daesh a trouvé refuge après avoir fui Raqa (nord).



L’après Daesh



La course effrénée à laquelle se livrent les protagonistes de la guerre en Irak et en Syrie à savoir, Moscou et Washington et leurs alliés respectifs, ressemble à s’y méprendre à la fin de la guerre contre l’Allemagne nazis ou les deux camps filaient à vive allure vers la capitale Berlin pour établir un fait accompli et fonder les bases d’une future influence dans la région. La guerre froide était née.

Les conséquences de ce qui se passe actuellement, en Syrie notamment, définira les prochains desseins géopolitiques pas seulement dans la région mais à l’échelle planétaire et pour des siècles encore. Celui qui perdera pied n’aura plus de voix au chapitre sur la scène internationale. C’est une nouvelle guerre dans une guerre de six ans. Dans le conflit syrien, un nouvelle crise s’amorce et met aux prises les Etats-Unis et la Russie autour de la question de savoir qui prendra le contrôle des territoires que Daesh est en train de perdre. Mais les faits d’abord. L’appareil syrien abattu par l’aviation américaine en juin de cette année tout en restant un fait sans précédant, il n’en demeure pas moins que, pour bon nombre d’observateurs, il est le début d’une tension aigue entre Moscou et Washington. Les alliés de Damas ont aussitôt réagit. L’Iran fait une démonstration de forces en lançant, de son territoire, des tirs de missiles contre une zone du nord de la Syrie encore tenue par Daesh. Les Russes, eux, annoncent qu’ils «suspendent» le

«canal de communications» mis en place conjointement avec les Etats-Unis en Syrie parce que les deux pays interviennent dans le même ciel et qu’il fallait donc éviter tout incident entre leurs aviations. Plus grave encore, la Russie a désormais braqué ses missiles contre les avions de la coalition ainsi sommés de ne plus s’en prendre aux appareils syriens. La première raison pour laquelle les Russes ont réagi si vigoureusement est que leur crédibilité est en jeu. La seconde, autrement plus importante et concrète, est que les Américains et la coalition internationale qu’ils conduisent sont en train de défaire Daesh. Une course de vitesse s’est ainsi engagée entre deux grands blocs pour lui succéder dans ce qui fut son territoire.

D’un côté, il y a l’Iran, la grande puissance du Proche-Orient; le régime syrien qui a assez repris l’avantage sur l’insurrection pour pouvoir se tourner, contre Daesh et il y a enfin la Russie qui joue la carte chiite dans la région. De l’autre, il y a les Etats-Unis qui ne veulent pas avoir défait Daesh pour laisser la place libre à l’Iran car Donald Trump a renouvelé contre les Iraniens l’alliance américaine avec les pays sunnites et les monarchies du Golfe en particulier.

À travers leurs protégés respectifs, Américains et Russes jouent leur influence régionale et la guerre de Syrie prend aujourd’hui une nouvelle et inquiétante dimension.



Des relents de guerre froide…



L’État islamique (EI) n’est pas la seule préoccupation du gouvernement syrien et de ses alliés, qui devront, encore une fois, le Califat anéanti, reconquérir le territoire national aux mains de plusieurs autres factions rebelles, dont les terroristes du Front al-Nosra (surtout présents dans le gouvernorat d’Idlib) et bien sûr les milices kurdes du YPG (intimement lié au PKK) qui se sont emparées des cantons kurdes situés dans le nord du pays et qui, soutenus par la coalition internationale menée par Washington, avancent à grands pas sur Raqqa. Alors que le compte de l’EI se règle déjà à Mossoul (Irak) et en passe de l’être à Raqqa (Syrie), il semble que Damas développe déjà une stratégie offensive à l’égard des forces kurdes (alliées à quelques factions rebelles mineures sous l’étiquette «Forces démocratiques syriennes» – FDS). Depuis la reconquête d’Alep en décembre 2016, l’armée syrienne s’est en effet redéployée en direction du centre du pays, où elle a rapidement progressé à travers le désert, pour réinvestir le nord-ouest de la Syrie, aux mains des rebelles soutenus contre l’EI par Washington. Mais peut-être pas contre l’EI seulement…

C’est ainsi que, ce 18 juin 2017, des avions de guerre appartenant à l’armée régulière syrienne ont bombardé des positions des FDS dans la banlieue de Tabqa, au sud-ouest de Raqqa, une zone dont s’approche désormais l’armée syrienne. Or, la riposte n’est pas venue des rebelles. C’est un avion de la coalition pro-Washington (un avion de l’US Air Force) qui a répliqué, ayant reçu l’ordre ni plus, ni moins, que d’engager le combat avec l’aviation syrienne, lequel a dès lors abattu un des appareils de l’armée syrienne, dans l’espace aérien syrien… Un jeu qui serait d’autant plus dangereux que ce même 18 juin 2017, l’Iran s’est impliqué plus ouvertement en Syrie, en lançant depuis son territoire des missiles balistiques qui ont parcouru près de 600 kilomètres, survolant l’Irak, pour atteindre plusieurs installations de l’EI dans la région de Deir ez-Zor.

Les tensions se multiplient donc entre la coalition internationale menée par Washington et la Russie. On se souviendra de la frappe décidée unilatéralement par le président Trump et qui avait visé la base aérienne d’al-Shayrat, au sud-est de Homs, en avril 2017, ordonnée en « représailles » d’une attaque au gaz dont la Maison blanche accuse Damas d’être le commanditaire. Et, tout récemment, en mai et encore à la mi-juin, des frappes également ordonnées par Washington, pour éloigner des troupes régulières syriennes, appuyées par des éléments iraniens, du poste frontière irako-syrien de al-Tanf, tenu par des brigades rebelles et des hommes des forces spéciales US, britanniques et norvégiennes.

Trois humiliations restées sans réponse, déjà, pour Moscou, qui pour l’instant n’a réagit que par une déclaration de son ministère de la Défense, qui dispose en Syrie de batteries de missiles antiaériens installées dans la base de Hmeimim et de nombreux chasseurs : «Dans les zones d’intervention de la flotte aérienne russe en Syrie, tout objet volant, y compris les drones, de la coalition dirigée par les États-Unis situés à l’ouest de l’Euphrate seront considérés comme des cibles. Le commandement des forces de la coalition n’a pas utilisé les canaux de communication existants entre la base aérienne d’al-Udeid (Qatar) et celle de Khmeimim (Syrie) afin d’éviter l’incident. Il s’agit d’un manquement conscient de se soumettre aux obligations du mémorandum sur la prévention des incidents aériens et la sécurité des vols lors des opérations en Syrie. C’est pourquoi la Russie suspend sa coopération en la matière.» La Syrie, dont l’Occident, alors inerte, avait laissé mourir la révolution en 2012, deviendra-t-elle en revanche le champ de bataille d’une nouvelle-guerre froide qui se joue de manière de plus en plus visible ? À l’instar de l’Ukraine, l’OTAN et la Russie s’affrontent indirectement depuis bientôt quatre ans déjà…

Un jeu dangereux auquel il semble que Donald Trump ait envie de jouer… Mais est-ce bien lui qui se trouve aux commandes des manettes ?

M. T.

---------------////////////////////

La bataille de Raqa dans sa « phase finale »

La bataille pour reprendre la ville syrienne de Raqa au groupe terroriste Etat islamique (EI) est entrée dans sa «phase finale», ont annoncé hier les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis. «Nous sommes désormais dans la phase finale de la bataille de Raqa», a affirmé une porte-parole des FDS, Jihan Sheikh Ahmed, alors que les combattants de cette alliance tentent depuis le mois dernier de reprendre les 10% de la cité où se trouvent les dernières poches terroristes. «La bataille (...) va se poursuivre jusqu'à ce que toute la ville soit nettoyée des terroristes qui refusent de se rendre, y compris les étrangers», selon le communiqué. Il y a encore quelques jours, des milliers de civils étaient toujours pris au piège dans les derniers quartiers de Raqa aux mains des terroristes.

Selon la porte-parole des FDS, beaucoup sont toutefois parvenus à s'échapper depuis. Par ailleurs, des combattants étrangers du groupe terroriste Etat islamique (EI) ont quitté la ville syrienne de Raqa à la faveur d'un accord conclu la veille, a indiqué hier un responsable local. «Une partie des combattants étrangers a quitté» la ville, a déclaré Omar Allouche, un haut responsable du Conseil civil de Raqa, interrogé sur l'accord d'évacuation annoncé samedi.

Il n'a pas confirmé combien de terroristes ont quitté la ville samedi, ou encore leur destination.

R. I.