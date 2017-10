Laghouat : 240 interventions au profit des nécessiteux

Pas moins de 240 malades nécessiteux, atteints de la cataracte, ont bénéficié d’interventions chirurgicales dans le cadre des journées médico-chirurgicales organisées au niveau de l’hôpital Abdelkader-Bedjerra à Aflou, a-t-on appris mercredi des organisateurs. Initiée par l’association Tagemi (Ghardaïa), en coordination avec la direction de la santé et de la population de la wilaya de Laghouat, cette opération, menée avec la technique dite «Faco», a profité aux malades de la région d’Aflou, dont les personnes aux besoins spécifiques, les malades chroniques et les cancéreux.

Placées sous le signe de «Vos yeux sont les nôtres», ces journées médicochirurgicales, qui ont pris fin mardi, ont été encadrées par un staff médical et paramédical spécialisé, bénévoles, issus de différentes

régions du pays.

Cette action de solidarité sera suivie, dans les prochaines semaines, d’une action similaire au niveau de l’établissement public hospitalier H’mida-Benadjila à Laghouat, a révélé le président de l’association, Mohamed Benyoucef. Cette action en direction des catégories défavorisées vise, entre autres objectifs, l’ancrage des valeurs de solidarité et de cohésion sociale et la consolidation de l’esprit humanitaire, selon M. Benyoucef. Fondée en 2006 dans la commune d’El-Atteuf (Ghardaïa), l’association Tagemi, à caractère humanitaire et culturel, s’emploie à prêter aide aux catégories sociales vulnérables. (APS)