Extraction illicite du sable à Tizi Ouzou : 67 forages ne sont plus fonctionnels

Sur un total de 187 forages se trouvant sur l’Oued Sebaou, seuls 120 d’entre eux sont encore fonctionnels, a fait savoir le directeur de l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE) sur les ondes de la radio locale. Les 67 forages restants ne sont plus en service étant détruits par l’extraction illicite et effrénée du sable sur cet Oued, a-t-il tiré la sonnette d’alarme. La destruction de ce nombre important de forages est l’une des conséquences néfastes de cette extraction illicite et à grande échelle du sable sur cette rivière, a, en outre, précisé le directeur de l’ADE, en citant les régions où des forages ont cessé d’être fonctionnels, à savoir pont de bougie, Abid Chemlal, Tassadort, Ait Aïssa Mimoune, El Kahra, Freha, Sidi Naâmane, pont noir, Draâ El Mizane, Takhoukht, entre autres. Le phénomène de l’extraction illicite dans les oueds de la wilaya, particulièrement l’Oued Sebaou, est toujours d’actualité à Tizi-Ouzou, mais il n’est plus de la même intensité enregistrée durant les dernières années.

Cette nette baisse de l’activité de l’extraction illicite du sable sur cet Oued est le fruit de la lutte que mènent au quotidien les différents services de sécurité de la wilaya et la mobilisation des responsables du secteur des ressources en eau. Selon le directeur local des ressources en eau, Rachid Hameg, plus de 150 plaintes sont annuellement déposées contre les violeurs de la loi interdisant l’extraction du sable sur l’Oued de la wilaya, particulièrement le Sebaou qui constitue une réserve importante d’eau pour la région.

Bel. Adrar