Déchets alimentaires et environnement : Des foyers à maladies

Les deux entreprises d'hygiène et de collecte de déchets au niveau de la wilaya d'Alger «Netcom» et «Extranet» ont collecté plus de 850.000 tonnes de déchets ménagers et récupéré plus de 90 tonnes de pain durant les 9 mois écoulés. Ce gaspillage, alimentaire et non alimentaire, est l'envers de notre société de consommation... au sens propre et figuré. Toute nourriture destinée à la consommation qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue un gaspillage alimentaire. Et Dieu sait que l’Algérien ne compte pas la quantité des denrées alimentaires achetées non consommées et jetées à la poubelle. Il n’y a qu’à voir ces fruits et légumes jetés aux abords des marchés car non vendus et totalement inconsommables pour confirmer que l’Algérien est un gaspilleur. Fruits, yaourts, viandes, fromages, œufs, pains, légumes, pâtisseries … tout y passe ! Un gaspillage qui a non seulement a des conséquences sur le budget des ménages mais qui est aussi un non-sens environnemental. L’aisance financière de ces dernières années et les subventions de l’Etat concernant les produits alimentaires ont développé chez les consommateurs, les producteurs et les vendeurs algériens des habitudes de surconsommation et de gaspillage à outrance. Prenons l’exemple du mois du ramadhan où tous les excès sont permis. Pour le seul mois du ramadhan 50% de la nourriture finit à la poubelle. Ainsi, sur les 10 millions de quintaux de légumes consommés, 50.000 seraient jetés à la poubelle, 120 millions de baguettes de pain seraient gaspillées sur les 4,1 milliards de baguettes produites durant le mois sacré. Le coût de ce gaspillage alimentaire a dépassé durant le mois de Ramadan les 5 milliards de dinars, soit 50 millions d'euros. Un chiffre effrayant, mais qui révèle le volume monstrueux des produits alimentaires achetés et consommés par les algériens durant ce mois sacré (pain, lait, gâteaux traditionnels). Ce chiffre est également le résultat d’une petite étude faite sur le terrain donné par l'Union nationale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). Mais au delà de ce gaspillage regrettable, il y a aussi l’aspect environnemental. ces déchets transforment l'environnement en un espace épidemiogène. Le recyclage et la récupération de ces déchets devient donc indispensable et c’est à « extranet » qu’incombe ce travail. Ainsi, plus de 1.600 tonnes de carton, 60 tonnes de plastique et 27 tonnes de pneus avaient été collectés et triés au niveau de 145 points dont 7 unités affectées au tri sélectif durant la même période.

Les responsables de l’entreprise parlent en premier lieu de «démarche environnementale et écologique et aussi d’une stratégie ‘’analytique’’ qui consiste à mieux gérer et mieux organiser la collecte des déchets au niveau de la wilaya d’Alger, et surtout à les valoriser car aujourd’hui, on ne doit plus se contenter de parler de propreté de la ville, mais aller vers l’exploitation et la valorisation des déchets ménagers comme cela se fait à travers le monde». Le tri des déchets et la collecte sélective sont des actions consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature, à la source, pour éviter les contacts et les souillures. Ceci permet de leur donner une «seconde vie», le plus souvent par le réemploi et le recyclage, évitant ainsi leur simple destruction par incinération ou abandon à la décharge et, par conséquent, de réduire l'impact écologique. Il s'agit, avant toute chose, d'éviter le contact entre substances pouvant réagir chimiquement. Par exemple, les déchets fermentescibles ménagers souillent les autres substances irrémédiablement. S'il se trouve des piles électriques usagées, la corrosion engendrée attaque les enveloppes et provoque la libération de métaux lourds toxiques. Les déchets ainsi triés constituent une matière première secondaire. On applique ainsi la règle de trois : recycler, réutiliser, réparer. Extranet a consacré 80 points pour les opérations de tri des déchets ménagers et mobilisé plus de 7.000 bennes à travers le wilaya d'Alger.

Farida larbi