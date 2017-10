Au moins 100 morts dans un Attentat à Mogadiscio (Somalie) : L’UA condamne

Le président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, a rendu visite hier aux victimes de l'attentat de samedi dernier dans le centre de Mogadiscio, qui a fait au moins 20 morts mais dont le nombre total de victimes pourrait atteindre la centaine, selon des sources médicales et sécuritaires. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué sur cet attentat survenu en milieu d'après-midi samedi sur le carrefour PK5, situé dans le district de Hodan, un quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et ses hôtels. Au moins 20 personnes gisant sur le bord de la route avaient été retrouvées samedi, selon une source policière.

Le président somalien a décrété un deuil national de trois jours, après cet attentat considéré par les Somaliens comme le pire de l'histoire de leur pays. «C'est une attaque horrible menée par les Shebab sur des civils innocents, qui ne visait pas des responsables gouvernementaux somaliens spécifiques.

Cela montre combien ces éléments violents sont sans pitié, pour viser sans distinction des gens innocents qui ne faisaient que s'occuper de leurs affaires», a déclaré le président dans un discours télévisé. L'explosion s'est produite devant l'hôtel Safari, un établissement populaire qui n'est d'ordinaire pas fréquenté par des responsables gouvernementaux.

Habituellement, les Shebab ciblent plutôt les hôtels dans lesquels résident les responsables officiels. Cet attentat n'a cependant pas encore été revendiqué par les Shebab ou aucun autre groupe. «Le nombre de morts est de plus de 100 et il y a plusieurs centaines de blessés», a affirmé à l'AFP Abdukadir Haji Aden, directeur du principal service ambulancier de Mogadiscio, sans toutefois pouvoir offrir un décompte précis.

«Tous les hôpitaux de Mogadiscio sont remplis des victimes de l'explosion. Ce qui s'est passé hier (samedi, ndlr) est une tragédie sans précédent», a-t-il ajouté. Un responsable sécuritaire, Abdukadir Muktar, a indiqué qu'il ne disposait pas d'un bilan détaillé, mais que des centaines de personnes avaient été tuées ou blessées. «Le gouvernement travaille encore à établir le nombre exact de gens innocents qui ont été tués ou blessés dans cet incident horrible. Il y avait des centaines de personnes occupées à leurs affaires quand l'explosion a eu lieu et elles ont été soit blessées, soit tuées», a-t-il déclaré.

Le ministère qatarien des Affaires étrangères a indiqué hier sur son compte Twitter que sa mission à Mogadiscio avait été touchée et gravement endommagée par l'explosion, et son chargé d'affaires blessé.

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a condamné hier dans les termes les plus vifs l'attentat. M. Mahamat a appelé la Somalie à «faire preuve à nouveau d'unité, à surmonter les divisions et à rebâtir la cohésion à tous les niveaux des institutions fédérales». «Une telle cohésion est une condition préalable à la satisfaction des aspirations du peuple somalien à une paix durable, la sécurité et la réconciliation», a-t-il écrit dans un communiqué. Réaffirmant l'engagement de l'UA auprès de ce pays, il a aussi exhorté la communauté internationale à continuer de garantir une aide «plus coordonnée» et «soutenue» aux institutions somaliennes dans leur lutte contre les groupes terroristes. «Il est désormais clair que sans un soutien adéquat et approprié à la Somalie, beaucoup des progrès enregistrés ces dernières années en matière de sécurité risquent de s'effacer», a-t-il averti. (APS)