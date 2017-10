Session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA : M. Messahel à Addis-Abeba

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, est arrivé hier à Addis-Abeba, où il prendra part aux travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), prévue aujourd’hui, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). «Cette session extraordinaire, convoquée conformément à la décision 967 de la 31e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, tenue en juillet 2017, aura pour objet d’examiner les préparatifs du 5e sommet Union africaine-Union européenne, qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017», a précisé la même source. Outre la position africaine commune sur les Accords ACP, cette session examinera essentiellement «les documents devant sanctionner le sommet d’Abidjan, notamment la Déclaration conjointe et le document portant les programmes et projets prioritaires à réaliser conjointement par les deux parties durant la période 2018-2023», a souligné le communiqué du MAE. En marge de cette session, le ministre des Affaires étrangères aura des entretiens bilatéraux, notamment avec le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué la même source. (APS)