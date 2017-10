Procès à Oran du terroriste Mokhtar Belmokhtar : Peine capitale par contumace

Le terroriste Mokhtar Belmokhtar, alias Belaouar, a été condamné, hier par le tribunal criminel d’Oran, à la peine capitale par contumace pour création et gestion d’une organisation terroriste, ainsi que pour la détention, l’importation, l’exportation et la commercialisation d’armes et de munitions. Auparavant, le représentant du ministère public avait requis la peine capitale contre Mokhtar Belmokhtar, chef du groupe terroriste Aqmi. Cette affaire est revenue, hier, au tribunal criminel d’Oran où elle a été de nouveau jugée, après cassation. Mokhtar Belmokhtar, actuellement en fuite, a été jugé, en 2012, et condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict a été rendu par le tribunal criminel d'Oran en mai 2012, à l'issue du procès de neuf membres d’un groupe terroriste dont quatre en fuite, y compris Mokhtar Belmokhtar. Ses trois complices, toujours en cavale, avaient écopé par contumace de 20 années de prison ferme. En outre, cinq autres personnes, toutes originaires de la wilaya d'Oran, étaient présentes à leur procès, à l'issue duquel quatre d'entre elles ont été condamnées à huit années de réclusion criminelle et la cinquième a été acquittée, faute de preuves. L’affaire a éclaté en avril 2011. Les mis en cause projetaient d’enlever des ressortissants étrangers, précisément des ouvriers en charge de la réalisation du tramway d’Oran. (APS)