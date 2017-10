Elections locales 2017, Tizi Ouzou : Agenda chargé pour les futurs élus

La reconquête de la montagne par le développement du tourisme et l’agriculture, une nécessité absolue de reconquérir la montagne par le développement du tourisme et l’agriculture, tel est l’une des principales attentes des populations des communes de haute montagne de la wilaya de Tizi-Ouzou regorgeant d’inestimables potentialités touristiques et agricoles.

Les habitants de ces communes sont conscients de ces potentialités touristiques et agricoles dont regorgent leurs villages et hameaux et n’arrivent toujours pas à expliquer pourquoi ces opportunités ne suscitent toujours pas l’intérêt et des autorités locales et des opérateurs économiques locaux et nationaux.

Face à la baisse drastique des ressources financières du pays pour cause du recul des prix des hydrocarbures, l’exploitation de ses ressources touristiques et agricoles devient une nécessité absolue pour les nouvelles assemblées locales qui seront constituées à la faveur des élections locales qui devront faire face aux exigences de plus en plus nombreuses et diversifiées des citoyens de leurs communes respectives.

Les plans de développement communaux déjà réduits ne pourront aucunement répondre à tous les besoins de ces populations dans tous les domaines, les futures APC se doivent mettre en œuvre une véritable politique d’encouragement envers les opérateurs économiques locaux pour les convaincre d’investir la montagne et exploiter toutes ses richesses.

La création de petites zones d’activités dans ces communes devrait être l’une des premières actions qui devrait être menée par les exécutifs de ces futures assemblées locales afin d’encourager ces opérateurs à s’y installer et se lancer dans l’investissement ce qui permettra à ces communes de renflouer leurs caisses et répondre par là aux besoins des populations.

Les populations et les candidats aux élections locales sont unanimes à considérer que l’acte d’investir dans ces zones montagneuse devra être le cheval de bataille des exécutifs communaux qui seront constitués au lendemain de cette échéance électorale. Population et candidats sont conscients de l’urgence de la mise en œuvre par les futures APC de leurs communes d’une véritable stratégie de développement de tourisme et de l’agriculture de montagne, notamment l’arboriculture, pour sortir leurs régions de sous développement et des l’assistanat ambiante en créant des richesses et des opportunités d’emplois pour les jeunes.

Pour Kader Smaili, choisi par les militants de la section communale pour conduire la liste du RND à l’APC d’Iboudrarene, «le tourisme et l’agriculture de montagne peuvent constituer un véritable vecteur de développement pour les communes situées des zones montagneuses eu égard aux potentialités touristiques et agricoles dont elles regorgent».

Bel. Adrar