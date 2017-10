Elections locales 2017, Sidi Bel-Abbès : à l’écoute des pulsations sociales

Paisible localité autrefois dont la population se consacrait exclusivement à l’activité agricole au vu de la vocation de la zone au sol très fertile, Sidi Lahcène, une commune distante de quelques encablures seulement de Sidi Bel Abbès, a été érigée en chef-lieu de daïra pour connaître par la suite au gré des investissements d’équipement consentis par l’Etat, un essor considérable.

Elle s’est davantage métamorphosée pour devenir un nœud ferroviaire à la suite de l’extension du réseau et de la création d’une ligne électrifiée reliant Oued Tlelat-Tlemcen via la cité de la Mekkera. Une ancienne étude d’aménagement territoriale devait d’ailleurs lui attribuer le statut de pole satellitaire. Bref, autant de nouvelles données se sont greffées pour rendre cette commune assez importante et systématiquement augmenter du volume des préoccupations et besoins de la population. Et grand est l’espoir fondé sur ces échéances locales pour l’élection de candidats représentatifs et à même de valoriser les potentialités de cette agglomération…Des futurs élus véritablement engagés et impliqués pour le développement et la promotion de cette commune…

Des représentants à l’écoute des pulsations de la société pour accompagner sa mutation… «S’il est vrai que l’Etat s’est dépensé sans compter pour l’équipement de cette localité aujourd’hui disposant de tous les équipements, il n’en demeure pas moins qu’un effort reste à consentir au plan économique pour la résorption du chômage et la création d’une croissance en développant par exemple une industrie agro-alimentaire …

Et c’est aux futurs élus de susciter l’investissement productif et de faire du marketing…», a précisé Mohamed, un jeune universitaire avant de faire une large rétrospective sur les potentialités agricoles existantes et la filière de l’élevage bovin.

«Il s’agit de rentabiliser les équipements réalisés notamment dans le domaine de la formation professionnelle avec notamment la construction d’un institut à vocation régionale, voire nationale permettant l’intégration des centaines de jeunes garçons et filles…», a ajouté Nacera, une présidente d’association qui œuvre pour la promotion de la femme rurale. Des voix s’élèvent ainsi pour insister sur le choix et le dévouement des élus sommant tacitement les formations politiques en lice à saisir le message et à se soumettre aux exigences de la population et des impératifs d’un contexte. Au demeurant, ces formations sont conscientes des enjeux pour s’inscrire dans l’option de la rationalité et de l’efficacité. Une grande rivalité se dégage déjà entre le FLN et le RND qui sont fortement implantés dans la région pour enthousiasmer la scène locale et mobiliser la foule.

Au second rang, le HMS, le TAJ et à un degré moindre El Karama tentent de s’introduire et de se positionner sur un échiquier guidé ou entretenu par les règles de la tradition. Toujours est-il que la bataille s’annonce rude entre les concurrents ou prétendants tenus d’élever un niveau de débat et de faire preuve de pragmatisme et de réalisme pour accrocher l’électeur et gagner sa confiance…

A. Bellaha