Elections locales 2017, Constantine : 1.353 nouveaux inscrits

L’opération de révision des listes électorales, lancée le 2 octobre, a permis jusqu’ici l’inscription de 1.353 nouveaux électeurs au niveau de la wilaya de Constantine. Selon le directeur de la Règlementation et des Affaires générales, Abdelkader Belarbi, ce chiffre est appelé à augmenter d’ici la clôture de l’opération au dernier jour du mois : «Jusqu’ici, nous avons enregistré 1.353 nouveau inscrits et 118 radiés du fichier électoral. Cela s’est notamment réalisé grâce à l’exploitation des technologies numériques dans l’opération de révision, lesquelles nous ont permis de travailler de manière plus rapide et plus précise», a-t-il déclaré à la chaine de la Radio régionale, et d’expliquer : « Nous avons pu enrayer beaucoup de doubles inscriptions, de même que le croisement entre le fichier national de l’état civil et celui des personnes décédées nous a permis d’épurer le fichier électoral de ceux y figurant encore «.

Dans ce même contexte, le DRAG a annoncé que ses services ont finalisé la liste des encadreurs de l’opération électorale pour la wilaya de Constantine. Au nombre de 19.870, ces derniers ont été, selon les propos de M. Belarbi, sélectionnés selon des critères de probité et surtout de compétence afin d’«éviter les maladresses constatées, entre autres, lors remplissage des PV des élections passées».

Pour rappel, la wilaya de Constantine compte un total de 1.273 bureaux de vote, répartis sur 210 centres. Concernant la répartition des élus sur les assemblées communales, Constantine vient en tête avec 33 membres, suivie du Khroub et de Hamma Bouziane (15 membres), Aïn Smara, Ouled Rahmoune, Aïn Abid, Didouche Mourad et Zighoud Youcef (11 membres), Benabdis et Ibn Ziad (9 membres), et enfin Messaoud Boudjeriou et Beni Hmidène (7 membres). Pour sa part, l’Assemblée populaire de wilaya compte 43 membres, ce qui porte le nombre total de représentants à 193 membres.

I. B.