Projet de loi relative à la protection des données personnelles : Bientôt examiné par le gouvernement

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a indiqué que le gouvernement examinera prochainement un projet de loi relative à la protection des données personnelles, et ce dans le cadre de l’aboutissement du programme de réforme de la justice initié par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, depuis 1999. M. Louh, qui s’exprimait à l’ouverture des travaux de la 14e session de l’Assemblée générale du Réseau arabe des institutions des doits de l’homme, a précisé que le nouveau projet de loi sera d’un impact certain en matière de promotion des droits de l’homme. Il mettra ainsi l’accent sur les objectifs de la dynamique des réformes substantielle menée au sein de ce département qui visent la consolidation de l’ancrage de l’État de droit et le raffermissement des libertés individuelles et collectives. C’est dans cet esprit qu’intervient ce nouveau projet de loi qui viendra compléter l’arsenal juridique dans ce domaine.

Le projet de loi relative à la protection des données personnelles s’inscrit en outre au diapason de l’article 46 de la nouvelle Constitution. L’article stipule que «la vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et des communications privées, sous toutes leurs formes, est garanti. Aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans une réquisition motivée de l'autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition. La protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation».

S’agissant du projet évoquant les modalités d’accès à l’information, celui-ci répond également à l’esprit de la disposition constitutionnelle, soulignant que l’obtention des informations, documents et statistiques, et leur circulation sont garantis au citoyen. «L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale», lit-on toutefois dans la nouvelle disposition introduite dans la Constitution.

Pour M. Louh, ce qui a été entrepris jusque-là comme action de réforme au secteur qu’il dirige s’est toujours accompli à titre de «priorité nationale», dans le cadre de la mise en œuvre du processus de réformes globales et multisectorielles engagé, appuie-t-il, «sous la gouvernance judicieuse du Président de la République».

À l’évidence, le ministre ne manquera pas de rappeler, dans ce cadre, que la Constitution révisée en 2016 dans le cadre de laquelle se dérouleront les prochaines élections locales a permis d'élargir la participation des citoyens, non seulement dans le choix de leurs représentants, mais également dans la prise en charge directe de leurs préoccupations quotidiennes et des questions de développement local. M. Louh a estimé que cette révision «vient consacrer le processus démocratique et de nouveaux principes, à même de consolider l'État de droit et de mieux définir le principe de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, de la protection juridique et du contrôle de l'action des pouvoirs publics».

S. E.