Droits de l’homme, Liberté, Justice et Dignité : Des valeurs fondamentales

Le prix du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l’homme a été attribué au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance à l’importance qu’il accorde aux initiatives visant à promouvoir les droits de l’homme au double plan arabe et international.

«L’Algérie a ratifié et adhéré à toutes les chartes et traités internationaux et régionaux relatifs au droits de l'homme et à la prévention et à la lutte contre toutes les nouvelles formes de criminalité», a affirmé, hier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, précisant que «tous ces instruments internationaux sont intégrés dans sa législation».

Devant un parterre d’experts et de hauts fonctionnaires internationaux réunis, à l’occasion de la 14e session de l'Assemblée générale du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme qui se déroule à l'hôtel El-Aurassi, M. Louh a indiqué que l'Algérie a suivi toutes les démarches de l'ONU, pour «juguler l'incidence criminelle sur les droits de l'homme», a rappelé le ministre, citant, à titre d'exemple, «la criminalisation du paiement des rançons, devenu l'une des plus graves sources de financement du terrorisme, ainsi que la criminalisation de la traite et du trafic des êtres humains».

Estimant que le terrorisme est la «plus grave atteinte aux droits de l'homme», M. Louh a mis en avant l'importance cruciale de la coopération et de l'entraide entre les pays arabes pour la lutte et la prévention contre ce fléau, évoquant l'expérience de l'Algérie dans ce domaine.

À cet effet, il mettra en avant «les acquis enregistrés par l'Algérie depuis l'indépendance en matière de promotion des droits et libertés, et ce grâce à la politique éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la gestion des affaires de l'État», a-t-il dit. «Une politique marquée dès le début par le respect des idéaux, valeurs et principes nationaux et soucieuse de l'adaptation au développement, à la modernité et à la prospection, pour une meilleure réponse aux préoccupations et aspirations du citoyen». Dans cette optique, Tayeb Louh affirme que «la liberté, la justice, la dignité et autres valeurs fondamentales ne se concrétisent pas seulement par des contenus politiques, de même que les droits économiques ne peuvent exister sans fondement démocratique. C’est pourquoi l'Algérie s'attelle, dans ses programmes de réformes, à garantir tous ces droits».



Le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l’homme s’emploie à promouvoir les droits de l’homme « sur le terrain »



Intervenant à son tour, la présidente du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme et présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, a souligné que le Réseau s'employait à promouvoir les droits de l'homme «sur le terrain» à travers le monde arabe, appelant les Nations unies à reconnaître cette organisation, dont l'Algérie assure actuellement la présidence.

Mme Benzerrouki a précisé que l'Algérie mettra à profit sa présidence pour poursuivre les efforts visant à consolider et à protéger les droits de l'homme au niveau arabe et à les promouvoir «sur le terrain», eu égard à leur impact sur le quotidien des citoyens. Elle a appelé les pays arabes à unir leurs efforts pour atteindre les objectifs pour lesquels a été créé le Réseau, soulignant que l'Algérie compte proposer plusieurs projets dans le cadre du projet de plan d'action du Réseau pour 2018. Mme Benzerrouki a mis l'accent également sur la nécessité pour le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme d'être reconnu par l'ONU, au même titre que son homologue africain.

Dans cet ordre d’idées, la responsable a tenu à saluer les efforts consentis par la Commission omanaise des droits de l'homme, qui a assuré la présidence de la précédente session.

Pour sa part, le président de la commission omanaise des droits de l'homme a affirmé l'importance «d'assurer une coordination permanente entre les membres du Réseau», préconisant d'organiser des ateliers et sessions de formation pour le perfectionnement des performances du Réseau à l'échelle nationale et arabe.

Il s'est dit convaincu que le Réseau poursuivra ses démarches sous la présidence algérienne. De son côté, le président de la commission nationale des droits de l'homme de l'État du Qatar, membre permanent du comité exécutif du Réseau, a plaidé pour la diffusion de la culture de protection des droits de l'homme, notamment avec les crises politiques qui secouent certains pays arabes et les défis qui exigent des membres du Réseau davantage d'efforts et de coopération pour traiter les différentes formes de violation de ces droits. «Il faut surmonter les conflits internes, notamment politiques, pour la neutralité de l'action humanitaire», a-t-il affirmé à l’assemblée.

Il y a lieu de souligner que cette éminente rencontre internationale a été l’occasion d’attribuer le prix du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de son parrainage et de l'importance qu'il accorde aux initiatives visant à promouvoir les droits de l'homme au double plan arabe et international.

Les travaux de l'Assemblée générale du 14e réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme se poursuivront aujourd’hui à huis clos, pour élaborer le projet du plan d'action du Réseau pour l'année 2018 et le suivi des recommandations de la précédente Assemblée outre le débat des certaines difficultés logistiques. Ces travaux devraient être couronnés par l'approbation du projet du plan d'action 2018 et le suivi des recommandations de la précédente Assemblée générale.

Salima Ettouahria