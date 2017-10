Biens et services : opportunités d’investissements

Encourager et faciliter l’investissement productif de biens et services constitue l’une des lignes directrices du plan d’action du gouvernement portant mise en œuvre du programme du Président de la République. Un programme qui s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de diversification de l’économie nationale et de substitution-importation.

Il s’agit de promouvoir un créneau porteur de valeur ajoutée, dont les besoins du marché national sont conséquents, et le potentiel avéré, et qui, aussi, pèse très lourd sur la balance commerciale du pays avec une facture d’importations avoisinant les 60 milliards de dollars annuellement et d’importantes dividendes au profit des entreprises étrangères.

Aussi, les difficultés financières auxquelles fait face notre pays exigent que toutes les potentialités existantes, notamment dans le segment des biens et services, soient déployées dans le sens d’une croissance durable et créatrice de richesses.

Dans le sillage de la politique de réorientation de l’économie nationale, le gouvernement entend encourager et soutenir la mise en valeur de ce segment par la poursuite de l’amélioration du climat des affaires, ainsi que par différentes mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à l’émergence d’une industrie de biens et services apte à porter les objectifs de développement retenus dans le nouveau modèle de croissance.

Ainsi, et en dépit des contraintes actuelles au niveau des finances publiques, le gouvernement a prévu de maintenir les avantages consacrés par le code des investissements au profit des opérateurs économiques.

En outre, le gouvernement préservera les régimes préférentiels d’encouragement à l’investissement prévus au bénéfice des projets qui seront réalisés dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud. Deux régions privilégiées dans le SNAT 2030, en tant que destinations censées drainer l’essentiel des activités économiques, à la faveur des mesures incitatives décidées par les pouvoirs publics. Aussi, dans un souci d’équilibre dans la répartition des investissements, une « carte territoriale des opportunités d’investissements sera réalisée pour inciter à la valorisation des atouts et des ressources disponibles à travers tout le territoire, et pour prévenir également des saturations excessives de créneaux de production, au détriment des investisseurs eux-mêmes ».