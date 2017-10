M. Raouya - vice-président de la BM pour la région Mena : Exposé sur les réformes structurelles en Algérie

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, s’est entretenu à Washington avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, Hafez Ghanem, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération entre l’Algérie et cette institution financière internationale.

L’entretien s’est déroulé en marge des assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale auxquelles prend part le premier argentier du pays. M. Raouya est revenu sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour parer au déficit du Trésor public.

Il a souligné que le choix de recourir à ce mode de financement non conventionnel dans un contexte marqué par la contraction des ressources financières suite à la chute des prix du pétrole vise à financer le déficit du Trésor. L’utilisation de cet instrument sera accompagnée par la mise en œuvre de réformes structurelles pour améliorer le cadre institutionnel et réorienter les ressources disponibles au bénéfice de la croissance économique. Le vice-président de la région Mena s’est dit satisfait de la qualité du partenariat avec l’Algérie et a marqué la disponibilité du Groupe de la Banque mondiale et de ses institutions à accompagner les efforts de développement économique du pays. En marge de sa participation à la réunion d’automne du FMI et de la BM, le ministre a eu également des discussions avec des responsables d’institutions financières et bancaires qui ont porté sur l’opportunité de développer des partenariats en apportant un appui technique dans les différents domaines de développement. M. Raouia a également rencontré des responsables du FMI et de la Banque mondiale en charge de mener les discussions avec les pays africains sur le projet « Compact With Africa », une initiative allemande lancée par le G20 pour promouvoir l’investissement privé en Afrique, y compris dans les infrastructures. Il a pris note des éléments d’informations techniques concernant cette initiative qui propose une plateforme visant à assurer une visibilité politique, permettant d’instaurer la confiance à l’égard des investisseurs.



Rencontre avec Mme Polaschik



M. Abderrahmane Raouya s’est entretenu avec l’adjoint principal du sous-secrétaire d’État pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Mme Johan Polaschik, sur la promotion du partenariat entre l’Algérie et les États-Unis.

La rencontre, qui a eu lieu à la demande de l’ancienne ambassadrice américaine à Alger, a permis d’aborder les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les approfondir davantage. L’entretien s’est déroulé au siège de l’ambassade d’Algérie à Washington, en présence de l’ambassadeur M. Madjid Bouguerra.