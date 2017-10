Regard : Adieu la transition saisonnière !

Ça chauffe. Les gilets et autres pièces, sortis en automne généralement, sont toujours en stand-by. On tient, on s’accroche, de toutes nos forces à nos vêtements d’été : tee-shirts spécialement. Les saisons dansent la valse. On va même de surprise en surprise et de spectacle en spectacle. La météo, le cumul des années de ceux qui nous ont précédés et ce qui était pour tout le monde comme connaissances basiques, élémentaires sur le temps et ses caprices n’ont aucun sens. Les lois de la nature ont bel et bien changé. Rien n’est et ne sera comme avant, diront les climatologues. Cette réalité d’ailleurs palpable, par tous, a fini par s’imposer bousculant ainsi, même l’ordre des choses et ce qui était jusque-là communément connu. Autres temps, autres... prévisions et phénomènes climatiques aussi et surtout. Parler de quatre saisons est devenu pure imagination quand ce n’est pas carrément un vieux souvenir. Il n’y a qu’à voir ces montées de température qui font de l’automne un été. Encore une fois, nous sommes victimes de ces foutus changements climatiques qui s’acharnent sur nous et s’attaquent à tout, y compris à nos valeurs et constances liées aux débuts et fins de saisons. Les faits sont là. On ne sait sur quel pied danser avec ces montées du mercure qui partent et qui reviennent nous poussant, du coup, à renoncer carrément à l’idée de transition saisonnière, devenues de plus en plus éphémère et sans fondement. Les spécialistes l’ont dit et redit, le dérèglement climatique, les gaz à effets de serre risquent de chambouler tout. Impossible d’y échapper, cela va de soi. D’ailleurs, on ne fait que subir les conséquences de ce revirement inévitable et dont la cause n’est autre que la bêtise humaine. Les problèmes d’ordre environnemental, agricole et économique ne manquent certainement pas, de nos jours pour confirmer, encore et toujours que la terre ne cesse d’être agressée. Aujourd’hui, il serait aléatoire de dire que le phénomène concerne uniquement les autres, encore moins ne pas s’y préparer. Pour la simple raison que quand l’environnement va, tout va.

Samia D.