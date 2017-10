Journée portes ouvertes sur l’alimentation : Adopter une bonne hygiène de vie

L’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger organise demain une journée porte ouverte sur la nutrition du diabétique dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’Alimentation qui coïncide avec le 16 octobre de chaque année.

Contacté hier par nos soins, le président de l’association, Fayçal Ouhadda, a déclaré que «cette journée qui sera animée à la maison des diabétique Bachir-Laajouzi de Ruisseau, en collaboration avec l’EPSP de Kouba El Annasir, a beaucoup d’importance car elle permet aux malades de s’informer sur l’alimentation et le mode de vie que doit adopter un diabétique et un non diabétique dans sa vie quotidienne.»

M. Ouhadda a expliqué que «les personnes atteintes de diabète notamment, les plus âgées, ne font pas attention à ce qu’elles mangent et souvent ignorent ce qu’est une bonne hygiène de vie...»

Selon les spécialistes, 56,2% des diabétiques développent une neuropathie, 47,1% une rétinopathie, 41% des maladies cardiovasculaires et 31,4% une néphropathie en Algérie. Ils estiment que «la prise en charge d’un diabétique et particulièrement avancé dans l’âge est pluridisciplinaire et nécessite une éducation et une attention particulière. 30 % des diabétiques qui ne bénéficient malheureusement d’aucune couverture sociale en Algérie, dont 25% sont des enfants alors qu’il y a quelques années de cela, ce taux frôlait les 40%.»

Dans ce sens, le président de l’association a indiqué qu’«un diabétique doit savoir ce qu’il doit et ce qu’il ne doit pas manger afin d’éviter les complications de la maladie en dépit de la cherté des fruits et des légumes, des produits et des aliments dans le marché.»

La journée sera encadrée par un staff médical composé d’un médecin nutritionniste, des diabétologues, la néphrologue, le docteur Mouna Kheirddine, un dentiste et des psychologues afin de comprendre les causes qui poussent les malades à ne pas faire un régime.

Wassila Benhamed