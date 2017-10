Cancer du sein : Insuffisance du dépistage précoce

«Il est aberrant que les unités de dépistage relevant de la CNAS ne prennent en charge que les femmes affiliées, donc les femmes travailleuses. Résultat : la plupart des malades atteintes du cancer du sein qui arrivent chez nous sont à un stade très avancé de la maladie», a, notamment déclaré le Pr Kamel Bouzid, chef de service oncologie au CPMC, lors d’une de ses sorties médiatiques.

Selon le spécialiste « les centres régionaux de dépistage, qui existent depuis 2010 et qui coûtent très cher à l’Etat, à ce jour on n’a pas vu leurs effets positifs. Ces centres ne fonctionnent pas comme on l’aurait souhaité. »

Ainsi le dépistage organisé du cancer du sein ne parvient toujours pas à atteindre ses objectifs, malgré la campagne médiatique « Octobre rose » organisée chaque année. L’objectif de cette campagne est d’informer et de sensibiliser davantage sur la nécessité d’un dépistage précoce afin de prévenir cette maladie affectant des milliers de femmes en Algérie et ailleurs.

Seules des femmes ciblées y participent alors que les autorités sanitaires parlent de dépistage de masse. Mais un dépistage de masse est-il possible devant l’incapacité des moyens existants et l’absence de la culture de prévention chez les Algériennes ? Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers de la femme non seulement dans le monde mais également en Algérie. L’incidence de ce cancer a été multiplié par 5 en moins de 20 ans, ce qui est énorme et interpelle à une réflexion plus accrue quant à sa prise en charge. Malgré tous les efforts des professionnels de la santé et des pouvoirs publics cette prise en charge ne répond pas encore aux besoins des personnes atteintes de cancer du sein. Cette maladie représente une des principales causes de mortalité chez nous. Cette mortalité, très élevée, est due à un diagnostic souvent tardif et à une prise en charge difficile et coûteuse.

Des professeurs spécialistes en oncologie, des chercheurs en épidémiologie, ainsi que d’autres experts ne cessent de «décortiquer», de disséquer et d’expliquer les facteurs de risque de ce cancer, son incidence, les différentes techniques de dépistage, les nouveautés épidémiologiques... On nous affirme que «l’ensemble des facteurs de risque ne sont pas encore identifiés, même si l’on estime aujourd’hui que 5 à 10% sont des facteurs génétiques». Les spécialistes révèlent aussi que les femmes de 45 ans d’âge constituent 50% des cas de cancer du sein enregistrés. On affirme aussi que «l’outil le plus efficace pour le diagnostic, comme pour le dépistage, reste la mammographie qui peut détecter le cancer du sein a un stade précoce». Mais disposons-nous aujourd’hui des moyens et d’outils qui nous permettent d’aller vers ce diagnostic et dépistage précoces ? La qualification humaine pour procéder à une mammographie efficace est-elle suffisante ? La sensibilisation pour l’auto-examen mammaire qui constitue une autre manière efficace et agissante qui permet d’éviter que le cancer soit détecté à un stade avancé, parfois au stade de métastase est-elle agissante ? Les spécialistes recommandent de lever, à travers les médias et les campagnes de sensibilisation, les tabous qui entourent encore cet organe qu’est le sein, et d’appeler les femmes à aller le plus souvent possible vers la palpation.

Le non-remboursement des actes de soin effectués chez le privé pose également problème. D’autres problèmes de terrain existent encore, tels que les difficultés d’accès des femmes à la mammographie et les entraves posées par les hôpitaux pour accepter les malades diagnostiqués dans les centres de soins de proximité ou par les médecins privés, pour des dépistages.

L’autre problème posé est celui du pénible circuit que doit emprunter le patient avant d’être pris en charge dans les structures de santé. Les infrastructures de soins existantes sont insuffisantes pour prendre en charge l’ensemble des cancers diagnostiqués.

