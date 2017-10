Oran : Projet de maison d’architectes

Le conseil de l’Ordre des architectes d’Oran s’attelle actuellement à achever les derniers détails pour la création de la Maison des architectes, qui s’occupera de l’étude des préoccupations de cette corporation, a-t-on appris de cet ordre. Cette structure, qui sera réalisée à Belgaïd, une fois le terrain d’assiette choisi, aura un impact sur tous les secteurs, dont ceux du bâtiment, de génie civil et de la culture. Le siège abritera des manifestations dans tous ces domaines. Au sein de cette future structure, seront débattus différents problèmes rencontrés par l’architecte à Oran, outre ceux urbanistiques, a souligné Fatmi Abdelkader, chef du conseil local de l’Ordre des architectes d’Oran. Il a estimé, dans ce cadre, que le rôle de l’architecte est très important dans les plans et stratégies mis en place pour améliorer le cadre urbain de la ville qui connait une détérioration incessante. Il a également déclaré que la responsabilité de dégradation incombe à tous les intervenants sur le terrain (citoyen, architecte, responsable du secteur... ) et nécessite de renforcer la coopération entre eux. Le conseil de l’Ordre des architectes d’Oran doit avoir une vision globale de l’aspect urbanistique général d’Oran, en tant que structure élue qui œuvre à améliorer le cadre urbain, en collaboration avec des responsables, surtout avec le lancement de concours en architecture où il participe à la commission pour choisir les projets les plus adaptés à l’aspect urbanistique d’Oran, a-t-on ajouté. Ce conseil a été installé depuis deux mois sous l’égide de l’Ordre des architectes algériens, dans le but de protéger la profession et le produit urbain algérien et son amélioration.