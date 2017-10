Ouargla : Attribution de 300 logements avant fin 2017

Une tranche de 300 logements en location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) sera attribuée avant la fin de l’année en cours à Ouargla, a annoncé un responsable de la direction régionale de l’AADL. Retenue pour les souscripteurs d’AADL-1 (2001-2002), cette tranche, dont les travaux de réalisation ont été confiés à une entreprise chinoise, devra clôturer, une fois réceptionnée, le programme d’AADL-1, a précisé le directeur régional de l’AADL, Slimane Benhadjira. Cette tranche fait partie d’un programme global de 2.600 logements AADL-1 et 2 affecté à la wilaya d’Ouargla, dont 2.000 unités retenues pour les communes d’Ouargla et 600 autres pour celles relevant de la wilaya déléguée de Touggourt, (160 km au nord d’Ouargla), a-t-il expliqué. Les travaux de réalisation d’une tranche de 1.700 logements faisant partie des 2.000 affectés aux communes d’Ouargla ont été confiés à une entreprise chinoise, alors que les 200 unités pour la commune de Sidi Khouiled et 100 pour celle de Rouissat ont été confiées à deux entreprises de réalisation locales, selon la même source. Le reste du programme (600 unités) de la wilaya déléguée de Touggourt est réparti entre la commune du chef-lieu de la wilaya déléguée (500) et celle de Témacine (100 unités). Les chantiers de la seconde tranche d’AADL-2, actuellement en études techniques préliminaires, seront lancés après dégagement de l’enveloppe financière nécessaire.