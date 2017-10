Logement : Poursuite des projets

Les architectes étaient à l’honneur, hier au palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger, où étaient réunis également plusieurs ministres, venus assister à la cérémonie de remise du Prix national de l’Architecture et de l’urbanisme du Président de la République pour l’année 2016.

Une cérémonie tenue sous l’égide du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en présence du responsable du secteur, M. Abdelouahid Temmar, et de ses collègues au gouvernement, du conseiller à la présidence et de walis, notamment ceux de Tipasa et de Laghouat. Trois lauréats ont été distingués pour l’édition 2016 du Prix national de l’architecture et de l’urbanisme. Le premier prix, celui du Président de la République, a été décerné à Mme Nadia Brakchi, qui a conçu le siège de l’École supérieure de la sécurité sociale sis dans la circonscription de Ben Aknoun, sur les hauteurs d’Alger. Le second prix, celui du Premier ministre, est revenu à l’architecte Chaâli Abdessamed, concepteur du Centre arabe d’archéologie réalisé dans la wilaya de Tipasa, un complexe culturel unique en son genre à l’échelle arabe et africaine. Le troisième prix, celui du ministre de l’Habitat, est revenu au concepteur du Centre national islamique de Laghouat, une œuvre architecturale qui symbolise le rayonnement de la religion musulmane de la région. Dans son allocution prononcée, à l’occasion de cet événement, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a souligné d’entrée que le secteur qu’il dirige revêt un caractère prioritaire dans l’action des pouvoirs publics. M. Temmar enchaîne en mettant l’accent que son département «est résolument attaché à la mise en œuvre de l’ensemble des programmes de logements, toutes formules confondues». «Nous allons poursuivre nos efforts pour la résolution de la crise de logement en Algérie, et ce conformément au contenu du Plan d’action du gouvernement où il est question de la poursuite de la réalisation des différents programmes, ainsi que le lancement de la formule du logement promotionnel aidé (LPA)», a indiqué le ministre. Il tiendra toutefois à préciser que dans le cadre de cette dynamique, le défi de la qualité et du strict respect des normes urbanistiques constituent ces exigences qu’il faudrait satisfaire. «Si, dans les années précédentes, l’action du ministère de l’Habitat s’est focalisée sur la quantité à même de satisfaire une demande de logements importante exprimée à travers le pays, aujourd’hui, l’heure a grandement sonné pour faire valoir la qualité dans la réalisation des programmes de logement», a-t-il insisté.

M. Temmar a ainsi plaidé pour la promotion d’un modèle de construction reflétant l’identité algérienne et sa diversité culturelle. Il a également mis en avant la nécessité de respecter les spécificités de chacune des régions dans la réalisation des programmes, dont il a recommandé une meilleure intégration dans leur environnement immédiat. Il évoque aussi l’urgence de la numérisation des différents services relevant du département qu’il dirige, sans oublier l’évaluation de l’arsenal juridique relatif aux projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme afin d’intégrer de nouvelles formules. L’objectif de cette évaluation engagée au ministère de l’Habitat obéit, notamment, selon le ministre, à l’idée de consacrer la décentralisation de certaines décisions du secteur. Notons par ailleurs que la cérémonie de remise du Prix national de l’architecture et de l’urbanisme a vu la participation d’une assistance nombreuse composée d’architectes algériens et étrangers, ainsi que beaucoup de cadres relevant du secteur de l’Habitat.

La cérémonie a été également rehaussée par la présence de Mme Catherine Pouillon, veuve du célèbre architecte Fernand Pouillon, qui a marqué de son empreinte plusieurs réalisations urbanistiques en Algérie.

Karim Aoudia