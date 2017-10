Le Coin du copiste : Karima Nayt en concert à l’Opéra

Les concerts se suivent mais ne se ressemblent pas. L’espace de l’Opéra d’Alger reste ouvert à toutes les personnalités artistiques, qu’elles soient disparues ou de ce monde, et les invitations revêtent souvent un caractère éclectique, puisque tous les goûts en art se rencontrent en un savoureux mélange de mélodies universelles ou typiquement algériennes. On retiendra pour la fin de ce mois le passage de la chanteuse algérienne Karima Nayt, bien connue à l’étranger et tout particulièrement au Caire où elle a animé plusieurs spectacles dans la ville orientale. Notre public pourra la découvrir avec toutes les nuances de ses fantaisies, puisqu’il faut rappeler à ceux pour lesquels ce nom est inconnu que Karima Nayt a une longue carrière d’artiste complète, à la fois chanteuse, danseuse et actrice.

« Sa palette de talents est vaste et elle exprime avec bonheur chacune des nombreuses nuances. Nous avons eu la chance de pouvoir la rencontrer, et l’interviewer, à Paris, où elle était de passage », rapporte un journaliste algérien d’un média en ligne. Cette femme, qui joue de ses mains, de son corps et de ses paroles avec un talent exacerbé par son penchant pour tout ce qui ressemble à l’art, s’exprime de manière polyvalente en maîtrisant ses multiples talents sur scène. Notre artiste est diplômée du Conservatoire national d’Alger et a interprété plusieurs rôles au cinéma avant de partir en Egypte, durant la décennie noire, en 1997, où elle résida pendant une dizaine d’années et où elle fera partie de la compagnie de danse moderne de la capitale égyptienne, avant de s’envoler en Suède en 2007.

« Dix ans après avoir quitté l’Égypte, elle met en avant son talent de chanteuse et de danseuse lors de nombreux festivals internationaux et a produit son premier album solo “Quoi d’Autre?’’ en Suède. Il a remporté le prix du meilleur album l’année suivante lors des “Swedish Folk & World-music award’’ de 2013. Pourtant, Karima reste fidèle à ses origines puisqu’elle chante en algérien, en plus de l’arabe classique et du français. Elle revient à Alger pour un spectacle très attendu le 29 octobre prochain à l’Opéra d’Alger. Les détails concernant la billetterie seront bientôt transmis », annonce un autre titre de la presse électronique. Aux Algérois donc d’assister à la performance de cette artiste qui revient dans son pays natal pour rencontrer les spectateurs.

L. Graba