Concert à l’opéra d’Alger : hommage à Kaddour Srarfi

Un vibrant hommage a été rendu au compositeur et violoniste tunisien Kaddour Srarfi (1913-1977), dans la soirée du vendredi dernier, à l’Opéra Boualem-Bessaïeh, une figure emblématique de la scène musicale tunisienne et arabe et considéré unanimement comme l'un des piliers du mouvement musical en Tunisie au cours des années 1940 et jusqu'à la fin des années 1970. Cette soirée artistique organisée par l’Opéra d’Alger a été rehaussée par la présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, des membres de la famille du regretté Kaddour Srarfi ainsi que des artistes musiciens et interprètes ayant longuement travaillé avec lui, outre des artistes tunisiens venus animer une partie de cette soirée. Ainsi, les présents à l’Opéra d’Alger pour cette soirée qui était riche en émotions, ont suivi un film-documentaire retraçant la vie de l’artiste. En effet, la Tunisie a enfanté au début du siècle écoulé un artiste épris du violon. Ce bijou qui, s’il est bien «caressé», peut vous plonger dans un sublime nirvana. Le regretté a contribué à la réussite du parcours artistique de célébrités féminines. Il avait également composé des œuvres de plusieurs poètes dont Ali Douagi, Hédi Laabidi et Ridha Khouini. En dehors de la Tunisie, Kaddour Srarfi travailla en Algérie dans la direction musicale du théâtre arabe et collabora avec la Radio algérienne ainsi que dans l'enseignement musical et la direction de la troupe de la radio en Libye. Deux parties ont été consacrées à cette solennité, la première sous la direction du chef d’orchestre Kamel Maati, et la seconde a été dirigée par Amina Srarfi, la fille de Kaddour Srarfi. Accompagnés d’un orchestre et d’une chorale, Nada Rayhane et Abdelaziz Benzina ont enchanté le public avec l’interprétation du titre «Omri we omrek daou kh’sara». En solo, Nada Rayhane a gratifié le public avec sa présence sur scène et sa voix de ténor avec le titre «Fatet el maghreb el âarabi». Par la suite, la chanteuse tunisienne Charazed a interprété le titre «La bidek bi chems wela bil gamara». En deuxième partie, le chef d’orchestre Amina Srarfi a envoûté le public avec deux morceaux intitulés «Qoloulha ya nas» et «Ya zina Ch’âalti nari» pour accompagner par la suite Mohamed Adjaïmi dans un récital intitulé «Thaâlab» (le renard) et Abdelaziz Benzina avec le titre «Qoloulha» ainsi que la chanteuse tunisienne Nihad Kraoui qui a fredonné «El moumarida». Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Kaddour, dès le départ, a eu le mérite de tout apprendre sur des bases scientifiques. Ainsi, il a pu se familiariser avec l’harmonie, le contrepoint, le solfège, la direction d’orchestre, grâce aux grands maîtres étrangers de l’époque. Kaddour s’est marié une première fois avec une Américaine venue d’Hollywood pour se familiariser avec la musique tunisienne. C’était à l’orée des années cinquante, et en 1952, il a été invité par le professeur Mahieddine Bachtarzi à Alger pour diriger l’orchestre de l’Opéra de la capitale algérienne. Et c’est loin de Tunis que naquirent Aïda et Henda. Mais son épouse est emportée par une terrible maladie, et il se remaria avec une Algérienne qui élèvera avec amour les deux orphelines et lui donnera deux garçons et trois filles, dont la remarquable Amina, qui est depuis des décennies la digne ambassadrice de la musique tunisienne. Après Alger, Kaddour ira à Tripoli pour former l’orchestre de la Radio libyenne et le mettre sur rails. Kaddour Srarfi a été un géant formé à la Rachidia et qui a su transmettre son savoir avec un doigté à nul autre pareil. Kaddour Srarfi est né en 1913 à Tunis, et nous a quittés en 1977, toujours à Tunis à l’âge de 64 ans. Mais le violon porte toujours le deuil de cet homme illustre. Qu’il repose en paix!

Sihem Oubraham