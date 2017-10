Colloque international d’Alger sur la mémoire des films : Préserver le patrimoine africain

Dans le cadre du programme d’appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, initié par la délégation de l’Union européenne en Algérie et le ministère de la Culture, le colloque international d’Alger, sous l’intitulé «La mémoire des films : préserver le patrimoine cinématographique», a eu lieu, hier à la Bibliothèque nationale d’Alger, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et de nombreux invités étrangers.

Après l’ouverture de la séance par Zahia Benchikh, directrice du développement et de la promotion des arts au ministère de la Culture, et Ahmed Bedjaoui, président du comité scientifique du colloque et historien du cinéma, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a fait savoir que le cinéma est désormais un langage international qui rapproche le peuple et qui crée les ponts entre les cultures. Il rappellera que l’Algérie est un pays cinématographique par excellence, avec notamment la visite des frères Lumière, créateurs du cinéma à Alger, il y a de cela 120 ans. Azzedine Mihoubi a en outre souligné l’importance de la tenue d’un tel colloque qui vise à promouvoir la coopération cinématographique en Afrique, tout en appelant les responsables de la culture en Algérie a signer des contrats avec les participants africains pour de fructueuses collaborations. Rappelant l’enjeu principal de cet événement, le ministre de la Culture a espéré que les recommandations de ce colloque porteront sur la restauration et la numérisation des anciens films. Pour le 60e anniversaire de la création de la Cinémathèque algérienne, Azzedine Mihoubi a rendu un hommage aux anciens dirigeants et employés de cet établissement, à leur tête Boudjemaâ Kareche. Par ailleurs, la conférence inaugurale a été animée par Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse et président de la Fédération internationale des archives du film (FIAF). Le conférencier suisse a intitulé son allocution «Cinéma nomade» pour faire part de l’état d’instabilité des locaux de la Cinémathèque suisse qui a pu trouver gîte en 1988, soit après plus de 40 ans de sa création. L’orateur a ensuite mis en avant l’enjeu universel du septième art qui est la numérisation des œuvres anciennes afin de les préserver et de les immortaliser.



Le défi africain pour la sauvegarde de son image



Professeur de cinéma à la Carleton University d’Ottawa au Canada, également secrétaire régional de la Fédération panafricaine des cinéastes (Fepaci), Aboubakar Sanogo s’est dit heureux de sa première visite en Algérie. « Je rends hommage à l’Algérie pour sa contribution historique à la libération des peuples africains. L’Algérie est la terre de la Révolution et l’archive de la libération du continent africain », a-t-il noté. Le conférencier a rappelé le rôle primordial joué par l’Algérie quant à la création de la Fepaci. « Il est vrai que la Fepaci a été créée en 2000 en marge du Festival de Carthage, mais l’idée a germé en 1969 au Festival panafricain d’Alger. Il faut savoir aussi qu’en 1975, la charte de la Fepaci a été créée en Algérie pour décider de la ligne conductrice des choix esthético-édiologico-politiques de la fédération », a-t-il souligné. Aboubakar Sanogo a appelé à se serrer les coudes entre Africains pour bâtir un socle de mémoire filmique digne de la richesse du patrimoine et des civilisations du continent noir. Il a également plaidé pour la tenue d’un congrès regroupant les archivistes des 53 pays africains afin de créer un dynamisme africain et sauvegarder la mémoire des archives. Il y a lieu de noter que le programme « Patrimoine », d’une durée de 96 mois, financé à hauteur de 24 millions d’euros, dont 21,5 millions d’euros fournis par l’Union européenne, a pour objectif d’accompagner la prise en compte du patrimoine culturel dans le développement économique et humain à travers la stratégie sectorielle et nationale. Il œuvre notamment à la mise en place de mesures d’urgence en faveur de la préservation des collections films et non-films (affiches, photos) de la Cinémathèque algérienne, à travers des actions de formation du personnel, d’acquisition d’équipements, de fournitures spécialisées, lancement du travail de remise en état, identification, inventaire et archivage. L’organisation, en apothéose de ce programme, d’un colloque international, offre l’opportunité à des professionnels internationaux, régionaux et nationaux de l’audiovisuel de se rencontrer à Alger pour s’engager dans une dynamique commune en faveur de la sauvegarde du patrimoine cinématographique. Il s’agit d’esquisser les chemins pour œuvrer au sauvetage du patrimoine cinématographique en Algérie, mais aussi de placer et de consolider le rôle de l’Algérie comme pays pilote des actions en faveur de la conservation du patrimoine cinématographique, notamment en Afrique du Nord, en réactivant ainsi les ambitions de la Cinémathèque algérienne à sa création. En marge du colloque international, et jusqu’à la fin du mois de décembre, le public cinéphile algérien est attendu pour suivre un cycle de projections de dix films algériens restaurés, et ce, dans sept villes du pays, à savoir Alger, Oran, Saida, Mascara, Constantine, Annaba et Bejaia, en collaboration avec le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA) et le Centre algérien de la cinématographie.

Kader Bentounès