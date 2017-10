Communication : Formation sur la question du genre à Oran

Un atelier de formation régional sur la question du genre débutera aujourd’hui au siège du quotidien El Djoumhouria d’Oran, à l’initiative du ministère de la Communication et en collaboration avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femme), Cette première formation, destinée aux professionnels des médias, se poursuivra jusqu’au 18 octobre courant. Elle sera suivie de deux autres, respectivement à Constantine, du 25 au 28 novembre, et à Biskra du 12 au 15 décembre, précise un communiqué du ministère de la Communication. Cette formation portera sur la diffusion des valeurs de l’égalité à travers les médias qui doivent jouer un rôle actif de sensibilisation en faveur de ces valeurs. Le programme intervient en appui aux dynamiques nationales. Il a pour objectif général de contribuer, aux côtés des institutions et de la société civile, à une plus grande effectivité de l’égalité des droits entre hommes et femmes, consacrée par les législations nationales, précise-t-on de même source. Ce programme a été lancé en juillet 2015 par le gouvernement algérien et l’ONU Femmes, avec le soutien financier du gouvernement belge, rappelle-t-on. (APS)